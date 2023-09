Oriana e Daniele, incontro clandestino al GF spagnolo. Poi lui sbotta: “É una follia” Dopo il mancato incontro durante la diretta e la rabbia dell'ex gieffino, la produzione del Gran Hermano Vip è intervenuta per placare gli animi, ma a Daniele non è bastato

Nella giornata di ieri è giunta dalla Spagna la notizia di una sfuriata da parte di Daniele Dal Moro fuori dalla casa del Gran Hermano Vip (la versione spagnola del Gf Vip), di cui la fidanzata Oriana Marzoli è concorrente. Quest’ultima ha avuto la possibilità di incontrarlo, ma ha rinunciato per evitare che il montepremi finale del programma venisse ridotto di ben 12mila euro per soli tre minuti di incontro. La decisione non è stata particolarmente gradita dall’ex gieffino, che è andato su tutte le furie, arrivando addirittura a bestemmiare e a minacciare di chiamare la polizia. Proprio per questo suo comportamento, la produzione del reality show ha deciso di intervenire per placare gli animi.

Gran Hermano Vip, incontro tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Nel corso della puntata di ieri della trasmissione pomeridiana Vamos a Ver, il conduttore ha rivelato che la produzione del Gran Hermano Vip ha deciso di concedere a Oriana Marzoli la possibilità di uscire dalla casa e vedere di persona Daniele Dal Moro. L’incontro è avvenuto durante la notte, e sotto la supervisione degli addetti ai lavori, che hanno concesso all’ex gieffino e vedere la fidanzata "per garantire il benessere di Daniele", che dopo la sua sfuriata è apparso "un po’ irrequieto". Sembra dunque che tutto si sia concluso per il meglio per gli "Oriele", che sono finalmente riusciti ad incontrarsi senza dover rinunciare ai tanto chiacchierati 12mila euro . Essendo una decisione presa dalla produzione e non dalla stessa Marzoli, infatti, il montepremi in questo caso non è stato decurtato, per la gioia di tutti gli altri inquilini della casa. Nonostante questo, tuttavia, pare che la furia di Daniele Dal Moro non si sia ancora placata del tutto. Sempre durante la notte, quest’ultimo ha condiviso su Instagram due stories. Nella prima compare una sua foto, circondato dalle fiamme, con la scritta "Rispettami!" in spagnolo; successivamente ha rincarato la dose: "Per me tutto quello che sta succedendo è una follia. Anche che la mia ragazza sia ancora lì dentro".

Le lacrime di Oriana e la sfuriata di Daniele

Il tutto è nato durante la puntata andata in onda martedì sera, quando la conduttrice spagnola Marta Flinch ha proposto a Oriana Marzoli di vedere il suo fidanzato, di cui da giorni sentiva la mancanza. Il tutto, però, a una condizione: per tre minuti di incontro avrebbe ridotto di 12mila euro il montepremi finale. Marzoli è dunque stata protagonista di un vero e proprio drama, scoppiando in lacrime e supplicando la conduttrice di non costringerla a scegliere. Dopo aver deciso di rimanere nella casa per rispetto degli altri inquilini, Daniele Dal Moro – che intanto attendeva fuori dalla casa – ha iniziato a urlare e colpire oggetti per sfogare la sua rabbia, bestemmiando e minacciando di chiamare la polizia. "Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia", ha raccontato un concorrente.

