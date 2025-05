Stop Amici 24, terremoto nei palinsesti Mediaset: chi rimpiazzerà Maria De Filippi nel daytime Il programma di Maria De Filippi sta per giungere la termine, scopriamo cosa andrà in onda dopo la fine del talent: tutti i cambi di programmazione di Canale 5.

Amici 24 è alle sue battute finali. Sabato prossimo, 17 maggio, infatti i ragazzi approdati alla finale si giocheranno il tutto per tutto per trionfare nel talent di Maria De Filippi. Il daytime quindi da lunedì 19 maggio sarà sostituito da una soap opera che ha riscosso un discreto interesse nel nostro Paese anche se non è al top.

La soap che sostituirà il daytime di Amici 24

Dal mese di settembre 2024 Amici ha tenuto incollati i telespettatori al piccolo schermo con il suo daytime e poi con le puntate del serale. Dopo che sabato 17 maggio sarà decretato il vincitore ci sarà lo stop per la stagione estiva del talent di Canale 5 che verrà sostituito da una telenovela turca. Si tratta della seconda stagione di The Family. Quindi la dizi anticiperà il suo orario rispetto a quello attuale, prendendo il posto della striscia quotidiana della scuola di Maria De Filippi, uno dei programmi più longevi della tv italiana iniziato nel lontano 2001. La dizi turca anticipa la sua messa in onda alle 16:15 nell’orario di Amici 24 giunto al termine e amplia la durata dei suoi episodi. Prima erano di poco più di una decina di minuti, adesso saranno più lunghi. Questa strategia della tv ammiraglia potrebbe risollevare le sorti della soap turca che finora con episodi lungi 12-15 minuti ha registrata uno share tra il 13% e il 15% con 1,1 milioni di spettatori incollati alla tv. La telenovela con Kıvanç Tatlıtuğ e Serenay Sarıkaya si andrà a scontrare con un’altra soap che va in onda su Rai1. Si tratta della spagnola Ritorno a Las Sabinas.

Il nuovo palinsesto estivo di Canale 5

Uomini e Donne inizierà alle 14:45 nel nuovo palinsesto televisivo senza quindi cambiare il suo orario di programmazione. Poi seguirà la striscia quotidiana de L’Isola dei Famosi condotto quest’anno per la prima volta da Veronica Gentili con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras. Poi toccherà, come detto poc’anzi, a The Family, la telenovela turca inizierà alle 16:15 per finire alle 17:00. Prenderà poi la linea Myrta Merlino con il suo Pomeriggio Cinque. L’appuntamento per il preserale è con Caduta Libera di Gerry Scotti, il gioco delle domande e delle botole. Questa trasmissione torna quindi ad allietare gli appassionati del genere e i fan del conduttore milanese che approda di nuovo in tv dopo un lungo stop. Infatti prima andavano in onda, in questa fascia dell’ora di cena molto ambita da tutti, La ruota della fortuna (sempre condotta da Scotti) e Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

