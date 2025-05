Myrta Merlino, smascherata la sua grande contraddizione: cosa ha fatto con Al Bano a Pomeriggio 5 Aldo Grasso sul Corriere attacca la conduttrice che ha scelto di non mostrare le foto di Sophia Loren (struccata) con Al Bano: l'articolo al vetriolo.

Myrta Merlino rischia di finire nella bufera? A pochi giorni dal gran finale di Pomeriggio Cinque, la conduttrice sta facendo discutere a causa di una sua decisione in merito al ‘caso’ delle foto di Sophia Loren struccata che hanno fatto rapidamente il giro del web. Gli scatti ‘rubati’ all’attrice insieme ad Al Bano sono stati tra i temi della puntata di lunedì del talk show del daytime pomeridiano di Canale 5 senza mai essere mostrati e – come sottolineato da Aldo Grasso in un articolo del Corriere della Sera – questa scelta non ha fatto altro che aumentare la curiosità. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino e il caso delle foto di Sophia Loren e Al Bano

Mancano ormai poche puntate alla fine dell’edizione 2024/25 di Pomeriggio Cinque, la seconda consecutiva condotta da Myrta Merlino che, dopo avere preso il posto di Barbara D’Urso, potrebbe essere arrivata ai saluti (per lei si parla di un nuovo programma di cucina su Rete 4). L’appuntamento del talk show del daytime del pomeriggio di Canale 5 dello scorso lunedì, tuttavia, ha fatto discutere. Il motivo? Parlando insieme ai suoi ospiti del ‘caso’ delle foto di Al Bano e Sophia Loren (in cui si può vedere l’attrice, 90 anni, struccata in casa), la conduttrice ha preferito non mostrare gli scatti ‘rubati’ che hanno fatto il giro del web. Al Bano era andato a trovare Sophia nella sua casa a Ginevra con un amico che avrebbe ‘tradito’ la fiducia dei due postando le foto sui social, scatenando la furia del cantante.

"Sono una giornalista, quella foto non è una notizia, non voglio prestare questo spazio al voyeurismo" ha dichiarato Myrta prima di trattare l’argomento e discuterne insieme a Rosanna Cancellieri, Marina La Rosa, Rita Dalla Chiesa e Davide Maggio. Così facendo, però, la conduttrice ha rischiato di creare l’effetto contrario ai suoi buoni propositi di giornalista, come spiegato da Aldo Grasso tra le pagine del Corriere della Sera: "Di fronte a una simile proposta il pubblico di solito si comporta in tre modi: una parte sonnecchia e continua il dormiveglia, una parte ha già visto la foto e soffoca i buoni propositi di Merlino, una parte, infine, incuriosita corre su internet e comincia a cercare la foto della Loren".

Myrta Merlino, insomma, potrebbe semplicemente avere incuriosito ancora di più il pubblico stuzzicando una certa morbosità, come ribadito dallo stesso Grasso: "Basta un sovrappiù di comunicazione perché i messaggi trasmutino, cambino stato, si convertano nel loro contrario, creino un ambiente tossico che nessuno più controlla".

