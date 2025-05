Uomini e Donne, doppio stop: Maria De Filippi si ferma e Mediaset stravolge la programmazione Cambiamenti in corso nel pomeriggio di canale 5 che da oggi non vedrà più il consueto appuntamento con lo storico dating show: scopriamo di più.

Come i tanti fan di Uomini e Donne avranno già potuto notare, oggi e domani, ovvero 29 e 30 maggio, non è prevista la messa in onda del dating show con il suo consueto appuntamento pomeridiano di Canale 5. Gli appassionati del programma dovranno infatti attendere ancora un po’ per vedere la scelta del tronista Gianmarco Steri, nonché l’ultima puntata di stagione prima della pausa estiva. A partire da lunedì 2 giugno, infatti, Uomini e Donne andrà ufficialmente in ferie fino al prossimo autunno. Ma scopriamo qualcosa in più su questo cambio di programmazione e ciò che vedremo nei prossimi giorni.

Uomini e Donne, oggi e domani non va in onda: perché e cosa vedremo

Oggi e domani, l’appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne non ci sarà. Questo cambio di programmazione deriva solamente dalla decisione di mandare in onda l’ultima puntata di stagione, con la scelta del tronista Gianmarco Steri, in prima serata. Giovedì 29 e venerdì 30 maggio il dating show non andrà dunque in onda nella sua consueta formula pomeridiana delle 14.45, ma la puntata finale andrà in onda domani sera (venerdì 30 maggio) in prima serata su Canale 5 alle ore 21.20 circa. Una puntata speciale dedicata alla scelta di Gianmarco, tra Cristina Ferrara e Nadia Di Donato, prima della pausa estiva. Dopo questo speciale andranno in onda le consuete due puntate della serie turca Tradimento, posticipate di qualche ora per lasciare spazio al dating show della De Filippi.

Sia oggi che domani, il pomeriggio di Canale 5 darà dunque spazio a una programmazione diversa dal solito: in particolare vedremo il daytime de L’Isola dei Famosi, una nuova puntata della storica serie Beautiful, un imperdibile nuovo appuntamento con la soap turca Tradimento, la serie The Family e l’iconico talk Pomeriggio Cinque.

Uomini e Donne, pausa estiva dal 2 giugno: cosa vedremo al suo posto

Dopo la puntata speciale di domani sera, Uomini e Donne andrà ufficialmente in ferie per poi tornare il prossimo autunno. Lunedì 2 giugno, giornata festiva, Canale 5 trasmetterà alle 14.46 la consueta striscia de L’Isola dei Famosi, proseguendo poi con la serie The Family a partire dalle 15 e con Pomeriggio Cinque a partire dalle ore 17.

Da martedì 3 giugno, invece, partirà la programmazione estiva di Canale 5 che, nel pomeriggio, sarà strutturata in questo modo: la storica serie Beautiful alle ore 13.59, la soap turca Tradimento alle ore 14.24 circa, La forza di una donna alle ore 14.52, il daytime dell’Isola dei Famosi alle 15.40, la serie The Family alle ore 15.58 circa e il consueto appuntamento con Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque alle ore 17.

