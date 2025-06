Claudia Ruffo: il marito Rocco Pierri, due matrimoni e il motivo dell’addio choc a Un posto al sole Claudia Ruffo sarà ospite, oggi, a La Volta Buona su Rai 1, dove parlerà della sua storia d'amore con Rocco Pierri, con il quale si è sposata due settimane fa.

Oggi, lunedì 9 giugno 2025, tra gli ospiti di Caterina Balivo, ci sarà anche Claudia Ruffo, l’attrice nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Angela Poggi, nella soap di Rai 3 Un Posto Al Sole. In studio racconterà lo splendido momento che sta vivendo, grazie alla storia d’amore con Rocco Pierri, coronata con un bellissimo matrimonio un paio di settimane fa. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Claudia Ruffo, chi è l’amatissimo volto di Un Posto Al Sole (e perché ha lasciato la soap)

Claudia Ruffo è un’attrice italiana che nasce a Napoli il 24 maggio 1980 e ha 45 anni. Debutta giovanissima nella soap Un posto al sole nel ruolo di Angela Poggi, che interpreta dal 1996 al 2005, per un totale di 2040 puntate. Dopo aver lasciato la soap, entra nel cast di Orgoglio – Capitolo terzo (2006), dove interpreta Celeste Dubois. Nello stesso anno recita nel cortometraggio Due, diretta da John Sparano, nel ruolo di Daria. Nel 2007 è Sara Polimenti nella seconda stagione di Gente di mare. Nel 2010 torna a Un posto al sole e vi rimane fino al 2023. Nel frattempo, nel 2011 partecipa al film Tatanka, ispirato a un racconto di Roberto Saviano, interpretando Luisella. Nel 2014 è Silvia Maccari nella seconda stagione della fiction Il restauratore, andata in onda su Rai 1.

L’attrice, in un’intervista a La Gazzetta dello Spettacolo, ha raccontato il legame profondo che la unisce al personaggio di Angela in Un Posto al Sole: "I valori su tutto! Tengo molto all’amicizia, ai sentimenti legati al proprio uomo, all’essere madre, soprattutto. Ad accomunarmi ad Angela anche la lealtà, il prendersi cura di tutto ciò che amo, impegnandomi nelle situazioni in cui credo, provando a trasmettere tali principi a mia figlia, così come il rispetto, prima di tutto". A Fanpage ha parlato del periodo in cui ha lasciato la soap, spiegando: "C’è da premettere che anche io, per cinque anni, ho lasciato Un Posto al Sole. Dopo tanto tempo entri in un meccanismo dove ogni tanto, sia per noi attori che per esigenze di produzione, è normale fermarsi. È giusto anche il volersi tenere liberi, per poter mettere in pratica qualcosa che sia solo tuo. È un’esigenza che non tutti hanno, a me è successo e l’uscita di scena di ottobre risponde sia ad una mia scelta che ad un ragionamento fatto con la produzione. Un tacito accordo".

Le nozze di Claudia Ruffo con Rocco Pierri e il precedente matrimonio

Claudia Ruffo si è sposata per la seconda volta con Rocco Pierri, un commercialista con cui ha una relazione da oltre un anno. Il matrimonio civile si è svolto in forma privata il 24 maggio 2025 al Municipio di Capri, mentre la cerimonia ufficiale si è tenuta il giorno dopo ai Bagni Tiberio, con una celebrazione romantica al tramonto. Gli sposi sono arrivati via mare tra cori e fumogeni azzurri, in omaggio anche alla vittoria del Napoli. Per l’attrice, si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Mario Cirino Pomicino, da cui ha avuto una figlia.

