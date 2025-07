La Rai cancella 'Rocco Schiavone', Marco Giallini 'sospeso' tra le polemiche. Perché La tv di Stato ha deciso di fermare l’amata fiction di Rai 2 con Marco Giallini, le parole dell’autore Antonio Manzini: “Meglio rallentare i tempi”

Rocco Schiavone va in archivio, almeno per ora. La Rai, infatti, ha deciso di sospendere l’amata fiction di Rai 2 con Marco Giallini in onda dal 2016. Come rivelato da un retroscena lanciato da TvBlog, i costi troppo alti avrebbero convinto i vertici di viale Mazzini a concentrarsi su altri progetti e produzioni, almeno per il momento. Cosa sarà della serie nata dalla penna di Antonio Manzini? Sulla questione è intervenuto lo stesso autore. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli sul futuro di Rocco Schiavone.

Rocco Schiavone in pausa: la decisione Rai sulla fiction

A pochi mesi dal gran finale dell’ultima stagione, la scorsa settimana Rocco Schiavone è tornato in onda su Rai 2 con le consuete repliche estive. Per vedere nuovi episodi della serie, infatti, i fan potrebbero dovere aspettare a lungo. Il motivo? Stando a un retroscena svelato da TvBlog, la Rai avrebbe deciso di sospendere l’amata fiction con Marco Giallini, ufficialmente per "questioni economiche". La tv di Stato avrebbe infatti scelto di reindirizzare parte delle proprie risorse verso altre produzioni, concentrandosi almeno per il momento su altri "progetti già in cantiere". Questo stop – come detto – non rappresenta una cancellazione definitiva, quanto più una pausa in attesa di una riorganizzazione del budget. In onda dal 2016, Rocco Schiavone è una delle serie noir di punta di viale Mazzini e uno dei più grandi successi di Rai 2 (si parlò anche di una ‘promozione’ su Rai 1, ostacolata anche dalle critiche della premier Giorgia Meloni nei confronti della fiction con Marco Giallini). L’anno prossimo compirà 10 anni e non è da escludere che la Rai possa rimettersi al lavoro sulle indagini del vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Quest’ultimo è intervenuto sulla questione e ha commentato la sospensione della serie.

Le parole dell’autore Antonio Manzini e il futuro della serie

Anche Antonio Manzini – come anticipato – ha detto la sua sulla sospensione di Rocco Schiavone da parte della Rai, che ha deciso di mettere in standby la fiction con Marco Giallini. "Non si tratta di conflitti o mancanza d’idee per nuove storie" ha spiegato l’autore dei romanzi sul burbero vicequestiore: "Ma di una questione pratica: il budget necessario per realizzare ogni stagione è molto alto". Manzini si è detto d’accordo con la scelta Rai, auspicando un futuro brillante per la serie dagli standard sempre elevati, senza scendere a compromessi: "Meglio rallentare i tempi piuttosto che trasformare questa serie unica in qualcosa di simile a una soap opera standardizzata e meno curata nei dettagli narrativi e visivi".

