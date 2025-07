Io Sono Farah, una storia che ha già conquistato tutti: le location (mozzafiato) della nuova soap turca di Canale 5 Dalle case colorate di Balat ai tramonti sulla Torre di Galata: ecco i luoghi reali e stupendi dove prende vita la nuova soap turca di Canale 5, Io Sono Farah.

Eh no, Mediaset proprio non vuole smettere con il ‘bombardamento di soap turche’ su Canale 5 e proprio ieri, lunedì 28 luglio 2025, alle 15:45 ne è stata trasmessa una nuova, dal titolo Io Sono Farah. Già la clip di presentazione, nei giorni scorsi, aveva catturato l’attenzione di molti ma, in particolare, la presenza di un volto già amato e apprezzato ha contribuito a un plauso generale. La protagonista, infatti, è Demet Özdemir, vista in altre soap (che vi sveleremo dopo) e, stavolta, sarà al centro di una dramedy, la cui storia e il ruolo che interpreta sono molto complessi. Inoltre, la serie è un adattamento turco della serie argentina La Chica Que Limpia. Tuttavia, i telespettatori italiani sanno che, una delle cose più belle di queste soap, sono senza dubbio le location, ovvero i luoghi in cui vengono girate. Vediamo insieme quali sono quelli che fanno da sfondo a Io Sono Farah.

Io Sono Farah, trama e cast della nuova soap turca

La nuovissima soap turca di Canale 5, Io Sono Farah, ha debuttato ieri pomeriggio e sui social ha già raccolto un indice di gradimento piuttosto alto. M di cosa parla questa serie? Ve lo spieghiamo subito. La trama segue Farah Erşadi (Demet Özdemir), una donna fuggita dall’Iran per cercare cure in Turchia per il figlio Kerimşah, gravemente malato. A Istanbul, pur di garantire al bambino le terapie necessarie, accetta un lavoro come donna delle pulizie per un’organizzazione criminale. Tuttavia, la sua vita cambia drasticamente quando diventa testimone dell’omicidio di un poliziotto. Da quel momento, viene considerata una minaccia da eliminare. L’incarico di ucciderla viene affidato a Tahir Lekesiz (Engin Akyürek), il braccio destro del boss. Ma Tahir, contro ogni previsione, si innamora di lei. Da quel momento, ciò che era iniziato come una missione diventa un conflitto interiore che intreccia amore, lealtà e pericolo, portando entrambi i protagonisti a scelte difficili e a un destino imprevedibile.

Demet Özdemir, ormai famosa a livello internazionale, è la protagonista della serie Io Sono Farah, dove interpreta un ruolo molto diverso rispetto ai suoi precedenti lavori. Molti la ricordano soprattutto per il personaggio di Sanem in Daydreamer, accanto a Can Yaman, con cui però ha sempre negato ogni coinvolgimento sentimentale al di fuori del set. Nel cast della stessa serie, accanto a Demet, troviamo anche Engin Akyürek, che in questa serie è Tahir Lekesiz, mentre Feyyaz Duman, visto in La Forza Di Una Donna, e Senan Kara, che ha recitato in My Home My Destiny, impreziosiscono la serie insieme a Lale Başar, già apprezzata in Mr. Wong – Lezioni d’Amore.

Tutte le location di Io Sono Farah

Io Sono Farah combina una trama avvincente e personaggi interessanti con location spettacolari, offrendo uno sguardo autentico su una Turchia che unisce tradizione e modernità. Ora, vi sveliamo nello specifico, quali sono i luoghi che rendono incredibile questa serie:

Istanbul

Istanbul è la protagonista indiscussa di Io Sono Farah, rappresenta il cuore della Turchia e un crocevia di culture e architetture. Gran parte delle scene sono state girate tra le sue vie, dove modernità e storia si fondono. Dal quartiere colorato di Balat ai ponti sul Bosforo, ogni inquadratura cattura scorci unici, inclusi il Corno d’Oro, la Moschea Blu e Santa Sofia, simboli iconici della città.

I quartieri di Galata e Karaköy

Farah vive nel quartiere storico di Galata a Istanbul, dominato dalla Torre di Galata, famosa per la sua vista panoramica sulla città. Tra botteghe artigiane e vicoli, il quartiere racconta il lato autentico e malinconico della metropoli. Situato nella parte europea, Galata si collega al vivace Karaköy, un tempo porto commerciale e ora zona trendy con un mix di architetture ottomane, neoclassiche ed europee. Karaköy ospita oggi gallerie d’arte, boutique e locali che riflettono la ricca storia culturale delle diverse comunità che vi hanno vissuto.

Dove vedere in streaming Io Sono Farah

La soap Io Sono Farah va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 15:45 (salvo cambi di palinsesto). E’ possibile seguirla anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

