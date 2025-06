Un posto al sole, anticipazioni: Gennaro è sempre più violento e Antonietta è in pericolo Una nuova settimana di colpi di scena per i protagonisti della soap di Rai 3: ecco tutte le anticipazioni dal 9 al 13 giugno 2025.

Le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini continuano e nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 giugno 2025, vedremo l’evolversi di parecchie dinamiche di Un posto al sole. Dalle anticipazioni della longeva soap di Rai 3, emerge che Antonietta rischia grosso per colpa degli atteggiamenti inaccettabili di Gennaro, mentre Luca farà una confessione scioccante a Giulia. Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti di Upas questa settimana.

Un posto al sole, anticipazioni di lunedì 9 giugno 2025

Damiano e il suo superiore sono ai ferri corti, ancora di più dopo la pericolosa azione di polizia che ha messo a rischio tutti. Intanto, tra Giulia e Luca si sta avvicinando il momento del confronto, e l’uomo è molto contrariato dal fatto che Gianluca abbia informato la donna senza dirgli niente. Nel frattempo, Micaela cerca di risolvere la questione della casa con una proposta strategica.

Martedì 10 giugno 2025

Niko è non riesce più a mantenere il segreto su Gianluca e rischia di dire tutto ad Alberto. Nel frattempo Giulia affronta Luca per capire le sue reali intenzioni, mentre Viola è alle prese con un consiglio di classe tutt’altro che semplice. Intanto la tensione tra Damiano e Grillo, e Micaela è sempre più decisa a riappropriarsi della sua casa e a liberarsi di Gabriela, pensando di aver messo a punto un piano perfetto.

Mercoledì 11 giugno 2025

Le tensioni tra Marina, Roberto e Gennaro si fanno sempre più forti durante le trattative con le rappresentanti sindacali ai Cantieri e Gagliotti sfoga la propria rabbia su Antonietta. Qualcuno, però, vede tutta la scena, e il lato violento dell’uomo viene a galla. Intanto Luca confessa a Giulia il suo proposito disperato, ma la donna prova a convincerlo a cambiare idea. Infine, la convivenza con Gabriela e Micaela fa tornare a Samuel tutti i suoi dubbi sentimentali.

Giovedì 12 giugno 2025

La sparizione di Assane sta turbando parecchio Michele, e il comportamento inaccettabile di Gennaro porta Marina ad avvicinarsi ad Antonietta. Intanto, Micaela è sempre più contrariata ma Samuel la obbligherà a guardarsi dentro. Infine Mariella capisce che Guido sta nascondendo qualcosa.

Venerdì 13 giugno 2025

Michele prepara la prima puntata del programma sugli scomparsi, e la dedica proprio ad Assane, convinto che a capo di tutto ci sia Gennaro Gagliotti. L’uomo è sempre più violento con Antonietta, la quale corre un grave pericolo. Intanto, Guido sta male per la fine della storia con Claudia, mentre Rosa riceve i risultati degli scrutini della scuola serale.

Quando e dove vedere Un Posto Al Sole

Se non volete perdervi gli ultimi avvenimenti di Un Posto Al Sole, allora non dovete fare altro che sintonizzarvi su Rai 3, alle 20:55, dal lunedì al venerdì. Potete seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

