Si è sposata per la seconda volta, Claudia Ruffo, protagonista amatissima della fiction Un posto al sole. E oggi pomeriggio, nel salotto de La Volta Buona, ha raccontato i dettagli dell’evento a Caterina Balivo. Lui, il commercialista Rocco Pierri, le ha chiesto la mano dopo un solo mese di frequentazione. Ma è stato amore a prima vista. E un unico dettaglio ha ritardato l’unione fino al maggio scorso. Mentre alle nozze, avvenute a Capri, si è presentata in tutto il suo splendore anche la collega di Claudia Ruffo Francesca Chillemi. Ecco di seguito tutti i dettagli dell’intervista.

Claudia Ruffo, il racconto inedito delle nozze a La Volta Buona

Attrice amatissima di Un posto al sole, Claudia Ruffo è di recente convolata a nozze, per la seconda volta, con il commercialista campano Rocco Pierri. La cerimonia si è svolta a Capri, terra natale dello sposo, lo scorso 24 maggio. Ed è stata la stessa Ruffo, ospite oggi a La Volta Buona, a spiegare i motivi dietro la scelta di location e data dell’unione.

Il 24 maggio, ha esordito Claudia, "è il mio compleanno e valevo farmi questo regalo…(lo sposo, ndr) l’ho conosciuto a Capri, è una location del cuore per entrambi…tu sai che io sono già stata sposata, lui mai, mi ha chiesto solo un regalo ‘posso scegliere solo dove?’…mi ha detto che è molto legato ai Bagni di Tiberio, a Capri…abbiamo fatto una cosa abbastanza tempestiva, abbiamo iniziato questa frequentazione solo 9 mesi fa, a fine agosto…".

Un colpo di fulmine, insomma, che è stato applaudito in studio non solo da Caterina Balivo. Ma anche da un’entusiasta Manuela Arcuri. "È bello anche così", ha detto l’ex protagonista di Carabinieri, "sull’onda dell’amore, della passione".

La frequentazione lampo e il dettaglio (tenero) su Francesca Chillemi

A seguire, Claudia Ruffo si è addentrata nel racconto del suo primo incontro con il marito. "9 mesi fa inizia la frequentazione", ha spiegato l’attrice, "e lui dopo un mese mi ha chiesto di sposarlo…infatti molti amici hanno detto ‘oddio è matto, ma chi te lo fa fare’…per me era già sì dal primo istante".

L’unica cosa che ha frenato Claudia, a quanto pare, è stato il pensiero della figlia di 11 anni. Che avrebbe avuto bisogno di almeno qualche mese, per conoscere più a fondo il suo futuro ‘patrigno’. Poi è arrivata l’organizzazione delle nozze, fissate per fine maggio 2025. Tutto all’ultimo, come ha notato con Caterina Balivo. Che ha poi sentenziato a questo proposito: "È stato un matrimonio ‘alla Un posto al sole’…hai invitato anche degli attori, c’era Francesca Chillemi…". E in effetti Claudia ha confermato: al matrimonio c’era "Francesca Chillemi", a testimoniare l’amicizia profonda e duratura tra le due. E anche "Dario Faiella che è il figlio di Peppino di Capri. Sono uscita dalla casa di Peppino".

"Lui è di Salerno", ha poi concluso la Ruffo, sottolineando che il neo-marito era "molto felice perché la sera del pre-matrimonio ha vinto anche lo scudetto il Napoli…però io ero molto preoccupata dicevo ‘se perde il Napoli, è la fine!". E invece tutto è andato per il verso giusto.

