Stasera in tv (23 luglio): Whoopi Goldberg sbarca in Rai (aspettando Un posto al sole), ma contro Bisciglia non c’è storia Il meglio della prima serata di oggi, 23 luglio: Rai 1 ci delizia col sequel dell'iconico film musicale Sister Act, mentre Canale 5 ci propone Temptation Island.

Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 23 luglio 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia variegata e piena di proposte.

Stasera in tv (23 luglio), cosa vedere: Whoopi Goldberg contro Filippo Bisciglia

Stasera basterà accendere la tv per trovare qualcosa di nostro interesse e scegliere da che parte stare. Su Rai 1, arriva Sister Act – Una svitata in abito da suora, la celebre commedia con una Whoopi Goldberg in piena forma, vestita da suora e pronta a guidare un coro di ragazzi ribelli. Per i fan dell’attrice americana sarà un antipasto per vederla in Rai prima del suo arrivo a Un posto al sole, visto che Whoopi entrerà nel cast della soap della terza rete a partire dalla prossima stagione.

Dall’altra, su Canale 5, c’è la prima puntata settimanale del reality estivo per eccellenza: Temptation Island, con tutte le sue tentazioni, pianti, confronti infuocati e fidanzati in crisi esistenziale. Tutto come sempre sotto la guida di Filippo Bisciglia che sarà in onda stasera e poi domani, pronto a confermare gli ascolti record della puntata della settimana scorsa, volata al 30% di sgare con 3.647.000 spettatori.

Un confronto curioso, questo tra Rai 1 e Canale 5, perché si gioca su due piani diversi. Il primo punta su un cult del cinema internazionale, uno di quei film che rivedi volentieri, magari con la famiglia, e sapendo già tutte le battute a memoria. Il secondo invece affonda nella voglie di entrare in autentiche dinamiche di coppie pronte a mettersi in discussione davanti a tutta Italia.

Intanto, sulle altre reti non mancano alternative interessanti. Rai 2 propone un nuovo appuntamento con Rocco Schiavone, la serie che ha conquistato tutti con il suo protagonista burbero e disilluso interpretato da Marco Giallini. Su Rai 3 va in onda Il caso, il programma con Stefano Nazzi che esplora il contesto storico, politico e culturale di alcuni crimini. Chi preferisce l’attualità politica potrà puntare su Rete 4 con Zona Bianca, mentre Chicago Med su Italia 1 prosegue con i suoi insoliti casi medici, tra emergenze e drammi personali del personale protagonista.

E per chi preferisce restare nel cinema, sul canale 20 c’è Terminator Genisys, quinto capitolo dello scontra tra umani e macchine in stile blockbuster. Su Iris va in onda Un viaggio indimenticabile, mentre Cine 34 propone Olè, una commedia firmata Carlo Vanzina, con Massimo Boldi alle prese con le solite vacanze estive. Che si tratti di suore che cantano, fidanzati in crisi programmi di inchiesta, sicuramente troverete la scelta giusta per voi questa sera.

