L’estate continua a tingersi di turco e potete immaginare il perché. E’ in arrivo una nuova serie turca intitolata Lettere Dal Passato ma, questa volta, non sbarcherà su Canale 5 (che ormai, ne fa quasi il suo punto di forza), bensì su Netflix. Sì, avete capito benissimo! La piattaforma streaming ha deciso di puntare su una storia drammatica che, di sicuro, catturerà l’attenzione di un’ampia fascia di telespettatori. A impreziosire il tutto, è il cast che comprende alcuni volti già noti al pubblico e visti in alcune soap, uno in particolare, è super amato perché proveniente da Terra Amara. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Lettere Dal Passato: trama, cast e quando esce la nuova serie turca su Netflix

Su Netflix arriva Lettere Dal Passato (il cui titolo originale è Geleceğe Mektuplar), la nuova serie turca creata da Rana Denizer, e che uscirà in streaming il 23 luglio 2025. Ma di cosa parla? Innanzitutto, è una storia drammatica che ruota attorno a delle lettere scritte nel 2003 da un gruppo di studenti di un liceo privato, su iniziativa dell’insegnante Fatma Ayar, nell’ambito della campagna "Lettere dal passato" promossa dalla PTT. I ragazzi, all’epoca giovani e pieni di sogni, scrivono a se stessi nel futuro. Vent’anni dopo, nel 2023, le lettere vengono ritrovate per caso da Elif, figlia di Fatma. Con la loro riapertura, quei messaggi dimenticati tornano alla luce e iniziano a influenzare profondamente la vita degli ex studenti. Anche Elif, però, si troverà ad affrontare una verità destinata a cambiare radicalmente la sua esistenza.

Il cast della serie turca include Gökçe Bahadır, Onur Tuna (noto per il ruolo del Dottor Alì), Selin Yeninci (conosciuta in Italia per aver interpretato Saniye Taşkın nella soap Terra Amara) ed Erdem Şenocak.

Qualche curiosità sulla serie turca Lettere Dal Passato

Se la trama che vi abbiamo esposto ha suscitato il vostro interesse, allora non potete non leggere qualche curiosità su questa soap. È una miniserie turca originale Netflix in 8 episodi, diretta da Cenk Ertürk e scritta da Rana Denizer, prodotta da O3 Medya. Ambientata tra il 2003 e il 2023, si ispira a una vera iniziativa delle poste turche (PTT) che prevedeva l’invio di lettere al futuro, rielaborata da Denizer in chiave narrativa. Diversamente dai classici drama turchi incentrati su amori o vendette, la serie adotta una narrazione corale che attraversa due generazioni e vari punti di vista, uniti da un unico filo temporale. Pensata per un pubblico internazionale, unisce valori tradizionali come famiglia e lealtà a temi universali come identità e cambiamento.

