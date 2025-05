Un Posto al Sole, nozze da sogno per un'amata protagonista: ecco chi è Fiori d'arancio per uno storico volto della soap di Rai Tre che regala ai suoi ospiti una festa indimenticabile, che ne vale tre

Fiori d’arancio a Un Posto al Sole. A convolare a nozze questo weekend è stata una delle protagoniste più amate della storica soap di Rai Tre, circondata dall’affetto di famiglia, amici e colleghi di set.

A dire sì, in un weekend da sogno iniziato venerdì sera e conclusosi ieri con lo scambio delle fedi, nello scenario mozzafiato dell’isola di Capri è stata Claudia Ruffo, che il pubblico della storica serie di Rai Tre conosce da quasi trent’anni come l’attrice che interpreta Angela Poggi.

La festa di nozze di Claudia Ruffo che ha detto "sì" al suo Rocco Perri su una terrazza affacciata sul mare è stata davvero un’apoteosi di gioia e convivialità, racchiudendo in un’unica grande festa almeno tre eventi che meritavano di essere celebrati. Il primo appunto, il matrimonio dell’attrice di Un Posto al Sole, soap che ha lasciato lo scorso ottobre, con il compagno (ora marito) Rocco.

Per Claudia Ruffo si tratta della seconda unione matrimoniale, dopo la prima, da tempo naufragata, con Mario Cirino Pomicino, padre di sua figlia Ginevra. Una festa che è coincisa anche con un compleanno importante per la sposa, che a mezzanotte del giorno del suo matrimonio ha compiuto 45 anni. Infine, una festa che si è sovrapposta, incrociata e mischiata con la vittoria del quarto scudetto del Napoli, venerdì sera, alla fine della gara contro il Cagliari.

A testimoniare di questa coincidenza, ci sono i post di uno degli invitati, Patrizio Rispo, per esempio, da tutti conosciuto per il ruolo di Raffaele Giordano, il portiere di Palazzo Palladini, che nelle sue stories ha fatto notare come, mentre si festeggiava Claudia Ruffo e Rocco Perri, venerdì sera, nella sala del ristorante era acceso un enorme televisore su cui gli ospiti potevano seguire le sorti della loro squadra del cuore.

Oltre a Patrizio Rispo, presente con la moglie al ricevimento, erano presenti alle nozze anche altri colleghi del cast di Un Posto al Sole, come Ilenia Lazzarin, la Viola Bruni della soap. Presente anche un’altra beniamina del pubblico delle serie televisive, ovvero la ex Miss Italia Francesca Chillemi, reduce dal successo dell’ultima stagione di Che Dio Ci Aiuti, conclusasi con grandi risultati in termini di ascolti.

Il matrimonio è stato celebrato con rito civile in Municipio dal sindaco di Capri. Poi, sposi e invitati hanno raggiunto i Bagni Tiberio in barca, e qui, illuminati dal rosso del tramonto, davanti a un arco fiorito allestito su una terrazza a picco sul mare blu del golfo di Napoli, si sono scambiati le promesse. Subito dopo è iniziata la festa, andata avanti fino a notte alta. Auguri agli sposi!

