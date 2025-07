Forbidden Fruit su Canale 5: intrighi, lussi e passioni nella soap turca che punta a far dimenticare Tradimento Due sorelle divise da ambizione e amore, un marito da incastrare e un incontro destinato a sconvolgere tutto: la soap turca che accende l’estate di Canale 5.

Sono diversi anni, ormai, che per Mediaset le soap turche sono diventate una garanzia, sia in ambito di ascolti che di gradimento per il pubblico. Non è un mistero, infatti, che se i reality di Canale 5 arrancano a fare ascolti accettabili (escludendo tutti quelli di Maria De Filippi), la serie provenienti dalla Turchia riescono sempre a fare centro. E sapete perché? Perché sono fatte bene: la trama appassiona, gli attori sono bravi e i luoghi che vediamo sono incantevoli. E su questa scia di successo, i palinsesti estivi di Mediaset hanno visto l’ingresso di altre tre dizi: La Notte Nel Cuore (trasmessa in prime time), La Forza Di Una Donna e Forbidden Fruit (in onda nel pomeriggio). In questo articolo vi parleremo proprio di quest’ultima, la cui sinossi è ricca di intrighi (e non solo). Dunque, vediamo insieme tutti i dettagli.

Forbidden Fruit, la trama e il cast della nuova soap turca

Da lunedì 30 giugno, su Canale 5, alle 14:10, nello slot lasciato libero da Tradimento (che ritornerà in autunno), sta andando in onda una nuova soap turca il cui titolo originale è Yasak Elma, mentre in Italia è stato tradotto Forbidden Fruit. La trama di questa serie segue due sorelle molto legate ma con personalità opposte: Yıldız, attratta dal lusso e dal potere, accetta di aiutare la ricca Ender Celebi a incastrare il marito Halit Argun, fingendosi una semplice domestica nella loro casa; e Zeynep, più onesta e riservata. Quest’ultima trova lavoro presso l’azienda di Alihan Taşdemir, affascinante socio in affari di Halit. L’incontro con Alihan segnerà una svolta decisiva nella sua vita.

Per quanto riguarda il cast, possiamo dire che è molto variegato e comprende alcuni volti già noti al pubblico italiano. Le due sorelle protagoniste sono interpretate da Eda Ece (Yıldız) e Sevda Erginci (Zeynep), già vista in Come Sorelle. Alihan sarà interpretato da Onur Tuna, famoso per il ruolo di Ferman nel medical drama Il Dottor Alì. Talat Bulut vestirà i panni del magnate Halit Argun, mentre dal cast di Love Is In The Air arrivano Sarp Can Köroğlu e Hakan Karahan. Infine, l’attrice Ebru Şahi, celebre per il ruolo di Reyyan Sadoglu in Hercai – Amore e Vendetta, apparirà tra la 14esima e la 23esima puntata nel ruolo di Hira.

Qualche curiosità su Forbidden Fruit

In questo paragrafo vi sveliamo delle curiosità davvero interessanti su Forbidden Fruit. A quanto pare, la soap turca è piuttosto longeva poiché è andata in onda in Turchia dal 2018 al 2023 con 177 episodi in 6 stagioni, mentre in Italia è stata adattata in 499 episodi da 40-45 minuti ciascuno. Le riprese si sono svolte principalmente a Istanbul e nella provincia di Kocaeli. Un dettaglio curioso è la presenza di immagini della Toscana in una scena della quinta stagione (e che vedremo se Mediaset deciderà di tenerla). Altra curiosità riguarda una delle protagoniste, Eda Ece, che interpreta Yıldız: la giovane è anche cantante, così come Onur Tuna, che ha scritto e cantato due brani per la colonna sonora. Inoltre, al termine delle riprese dell’ultima puntata, cast e troupe si sono commossi profondamente, salutando un progetto durato sei anni.

