Chiara Ferragni si riprende il brand, Selvaggia Lucarelli la stronca: il commento (perfido) sui social

Circola la notizia su Instagram, dopo il post-lampo pubblicato dalla stessa Chiara Ferragni. E subito Selvaggia Lucarelli, da sempre arci-nemica dell’influencer, tira fuori dal ‘cappello’ una freddura delle sue. Nelle scorse ore è accaduto di tutto, insomma. L’ex di Fedez ha annunciato ai follower di essere diventata, per la prima volta, azionista di maggioranza del suo brand. Con l’intento di riprendere in mano le sorti del suo ‘impero’. E a stretto giro di posta, l’implacabile Selvaggia ha rifilato l’ennesima stoccata indirizzata alla protagonista del Pandoro Gate. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Chiara Ferragni, l’annuncio social sul brand

Ebbene sì. Chiara Ferragni ha voluto comunicare la notizia al mondo, oggi, attraverso il classico post Instagram studiato ad arte. Condividendo un messaggio sobrio, ricevuto presumibilmente dal suo legale, che riportava quanto segue: "Congratulazioni, Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand". E nelle slide successive, sempre all’interno del carosello social, Chiara ha poi aggiunto un testo scritto di suo pugno.

"Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio", ha spiegato con orgoglio l’ex moglie di Fedez. "Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome".

Poi la precisazione, senza fronzoli né bugie: "Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono. Ma so che sto provando a costruire qualcosa di nuovo. Con fatica, lucidità e responsabilità. Non vi racconterò una rinascita perfetta, quella non sto riuscendo a viverla nemmeno io. Vi racconterò la realtà fatta di alti e bassi, imperfetta, mia. E questo è l’unico punto da cui ripartire".

La stoccata di Selvaggia Lucarelli a Chiara Ferragni

Come anticipato, non è trascorso molto tempo, dal messaggio di Chiara, che già Selvaggia Lucarelli era pronta a rifilarle una stoccata. All’interno di una storia Instagram, la blogger e giurata di Ballando ha infatti ricondiviso la notizia data dall’Ansa su Chiara. E a corredo dell’immagine, ecco il commento affilato: "Beh, l’abbiamo vista lavorare duramente tutto l’anno in effetti". Ma vista la gioia con cui Chiara Ferragni ha annunciato la novità, l’ennesimo attacco di Selvaggia rischia di cadere, almeno stavolta, nel vuoto. È questa è (forse) la vittoria più grande di giornata, per l’influencer italiana.

