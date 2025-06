Selvaggia Lucarelli è la nuova Chiara Ferragni, un impero digitale costruito con impegno e strategia: come ha fatto Diversi campi d'azione, stesso risultato finale. Dopo aver contribuito alla caduta di Chiara Ferragni adesso è Selvaggia Lucarelli la nuova imperatrice digitale

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Dalle analisi politiche a PiazzaPulita, fino alle polemiche sull’Isola dei Famosi, passando per il confronto sui casi di cronaca a Ore 14 Sera. Selvaggia Lucarelli è ovunque: una presenza trasversale che va ben oltre lo spettacolo. È una voce autorevole, che si è costruita una credibilità precisa nel tempo: un mix tra strategia e talento che nel digitale ha fatto il boom.

La sua newsletter a pagamento, ‘Vale Tutto‘, ha raggiunto 144mila iscritti e domina la classifica mondiale Substack nella categoria ‘cultura’ . La dimostrazione che un grande personal brand, se gestito come un creator professionista, può fidelizzare un pubblico disposto a investire e se l’editoria può pure essere in crisi, lei no.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Scopri il perché del successo di Selvaggia Lucarelli e tutto sul suo ‘impero’ digitale nel Video!

Potrebbe interessarti anche