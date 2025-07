Francesca Ferragni è mamma bis: è nata Lea, il commento della zia Chiara Francesca Ferragni e il marito Riccardo hanno annunciato al mondo l'arrivo della secondogenita Lea, i commenti per la neo mamma.

La famiglia Ferragni si allarga ancora: Francesca e il marito Riccardo Nicoletti hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia, Lea, con un dolcissimo post pubblicato su Instagram. La piccola è venuta alla luce il 5 luglio, ma i neo genitori hanno preferito tenere la notizia per sé nelle prime ore, per godersi in intimità i primi momenti insieme alla loro bambina, prima di condividere la gioia con amici, parenti e migliaia di fan che li seguono sui social. Lea è la secondogenita di Francesca e Riccardo, che hanno già un figlio, il piccolo Edoardo, nato nel 2022 e che compare nello scatto di famiglia.

Francesca Ferragni è mamma bis, il commento di Chiara sui social

A commuovere i fan è stata anche la reazione della zia Chiara Ferragni, che non ha nascosto la sua emozione commentando il post con un messaggio semplice ma pieno di amore: "Sono di nuovo zia". Chiara ha anche pubblicato una storia su Instagram con gli occhi lucidi di felicità a commento della foto di Francesca con tutta la famiglia, segno di un legame forte che unisce le sorelle Ferragni, nonostante i riflettori sempre accesi sulle loro vite.

Anche Valentina Ferragni, la più giovane delle sorelle, ha festeggiato con entusiasmo la nascita della piccola Lea, scrivendo con ironia e tenerezza: "Quarta volta zia". Nel suo conteggio, infatti, ci sono non solo Edoardo e Lea, i due figli di Francesca, ma anche Leone e Vittoria, i figli di Chiara nati dal matrimonio con il cantante Fedez. Un clan numeroso, unito e sempre pronto a sostenersi a vicenda, come dimostrano i tanti messaggi di congratulazioni e di affetto che in queste ore stanno riempiendo i profili social delle sorelle Ferragni.

L’annuncio della seconda gravidanza di Francesca era arrivato a gennaio di quest’anno, sempre sui social, con una foto che aveva sciolto il cuore dei follower: nello scatto, Edoardo baciava il pancione della mamma, mentre Francesca gli chiedeva dolcemente: "Sei pronto a diventare fratello maggiore, Edo?". Un momento intimo che aveva subito fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e commenti pieni di entusiasmo per la lieta notizia.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sposati da due anni

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati il 9 settembre 2023, coronando il loro amore dopo anni di relazione. Il matrimonio era stato un vero evento social, seguito passo passo dai fan della famiglia Ferragni Quella cerimonia, celebrata a pochi mesi dalla nascita del loro primo figlio, aveva già portato una ventata di felicità nella loro vita e in tutta quella della famiglia. L’arrivo di Lea rappresenta oggi un nuovo inizio luminoso per Francesca e la sua famiglia, un raggio di speranza che arriva in un periodo delicato per la sorella Chiara, reduce dalle difficoltà legate al cosiddetto "scandalo Pandoro", che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita privata, culminando nella rottura con Fedez. Ma nonostante le tempeste mediatiche, la nascita di Lea riporta al centro la bellezza delle piccole cose: l’amore di una famiglia che cresce, la gioia di un nuovo sorriso e la forza di un legame che supera ogni difficoltà.

