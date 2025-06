Giletti prepara la ‘bomba’ su Garlasco: “Anomalie nel caso”. E Lucarelli va all’attacco del conduttore Il conduttore Rai presenterà questa sera, a 'Lo Stato delle Cose', nuove rivelazioni scioccanti sul delitto di Chiara Poggi. Ma non mancano le critiche feroci. Ecco i dettagli.

Questa sera, alle 21.20 su Rai 3, a Lo Stato delle Cose si parlerà di nuove (sconcertanti) rivelazioni sul delitto di Garlasco. Il programma condotto da Massimo Giletti, infatti, si prepara a lanciare una ‘bomba’ non indifferente. Verrà fatto parlare l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, a proposito di alcune serie anomalie che stanno emergendo dalle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Nel frattempo, però, su questa spettacolarizzazione delle vicende giudiziarie si è espressa con forza la blogger Selvaggia Lucarelli. Che ha rifilato una decisa stoccata proprio a Giletti. Vediamo i dettagli qui sotto.

Massimo Giletti, la ‘bomba’ in arrivo sul caso di Garlasco

Mancano poche ore a una rivelazione che potrebbe fare parecchio discutere. Perché stasera, nella nuova puntata del Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti interpellerà l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, coinvolto da vicino nelle indagini sul delitto di Garlasco. Venditti era il pm che ha deciso l’archiviazione in favore di Andrea Sempio, nel 2017. E le sue affermazioni hanno davvero del clamoroso.

"Sì, ci sono state delle anomalie ma non le dico neanche sotto tortura", ha affermato l’ospite di Giletti. Che ha poi confermato quanto scritto e firmato nella richiesta di archiviazione, poi accolta dal gip, nel 2017. Ma ha anche concesso che se emergeranno novità, nel corso della nuova indagine, sarà lui il primo a prenderne atto.

L’affondo al veleno di Selvaggia Lucarelli

Intanto, nella puntata di Accordi & Disaccordi andata in onda su NOVE, Selvaggia Lucarelli ha lanciato una stilettata Massimo Giletti. Secondo la blogger, infatti, il dibattito pubblico sul caso di Garlasco sta creando un’ondata di disinformazione molto pericolosa. "Non mi aspetto che una persona comune capisca i dettagli giuridici di un caso così complesso, ma i giornalisti sì", ha sentenziato la Lucarelli. Che poi se l’è presa in maniera specifica con Giletti, reo di aver sostenuto a Porta a Porta che i 16 anni inflitti ad Alberto Stasi fossero indice di una condanna tiepida.

"Falso", ha commentato senza mezzi termini Selvaggia. Dato che Stasi è stato effettivamente condannato a 24 anni, ma grazie al rito abbreviato la pena è stata ridotta. E la questione, secondo la giurata di Ballando, riguarda anche un sistema di spettacolarizzazione delle prove che sta generando reazioni esagerate da parte del pubblico. Come testimonierebbe il caso dell’impronta ‘insanguinata’ attribuita ad Andrea Sempio. "Se fosse stata davvero insanguinata, oggi non staremmo nemmeno qui a parlarne", ha concluso la giornalista. E chissà se Massimo Giletti avrà qualcosa da replicare in merito.

