Chiara Ferragni attaccata sui social: "Ti conveniva stare con Fedez". Lui la tira di nuovo in ballo e lei risponde L'influencer torna a far discutere con l'ultimo post social, e mentre Fedez non riesce a lasciarla andare, lei lo asfalta rispondendo ad un fan aggressivo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, ufficializzata lo scorso dicembre, sembrava aver messo un punto definitivo a una storia che aveva fatto sognare milioni di persone. E invece no. A distanza di due anni dalla rottura, gli strascichi emotivi e mediatici continuano a fare rumore, e Chiara si ritrova di nuovo nel centro del ciclone, attaccata proprio mentre provava a mandare un messaggio di forza e rinascita.

Chiara Ferragni e i commenti su Fedez sotto il suo video

Era partita con le migliori intenzioni Chiara, postando su TikTok un video in cui commentava la relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco, definendola un esempio di amore sano e intelligente. "Auguro a tutte un rapporto di questo tipo", aveva scritto con entusiasmo, aggiungendo parole di incoraggiamento rivolte alle donne, invitandole a non accettare rapporti tossici e a credere nel proprio valore. Un messaggio positivo, che però ha scatenato una reazione durissima da parte di alcuni utenti. Una follower, in particolare, non le ha risparmiato una frecciata velenosa: "Ci hai messo sei anni di corna senza fine per capire questo? Conveniva anche a te, eccome se ti conveniva. Ci avete costruito un impero sui Ferragnez e ora cerchi l’amore eterno?". Un’accusa che, questa volta, Chiara Ferragni non ha voluto ignorare.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta a tono di Chiara

Abituata a far scivolare via le critiche, questa volta Chiara ha sentito il bisogno di rispondere. E lo ha fatto con parole che tradivano tutta la stanchezza e la delusione accumulata: "Che cosa cattiva da dire a una persona che ha scoperto, dopo essere stata lasciata, di essere stata presa per il c*** per tutti questi anni". Una confessione amara, che lascia intravedere ferite ancora aperte, nonostante il sorriso che l’imprenditrice continua a ostentare sui social. Non è solo una questione di immagine: probabilmente Ferragni avrebbe ancora molto da dire sulla separazione dal rapper.

Il commento di Fedez

In parallelo, anche Fedez è tornato a parlare del loro passato, seppure in modo indiretto. Durante una polemica con Marco Travaglio – nata da un episodio legato al podcast Muschio Selvaggio – il rapper ha tenuto a precisare che la loro separazione non è stata causata da nessuna "battuta" infelice e, soprattutto, che nessuno, tantomeno Travaglio, ha avuto un peso reale nella fine del matrimonio. Un chiarimento che, alla fine ha riacceso l’interesse su una storia che sembrava chiusa, ma che evidentemente, almeno per l’opinione pubblica, chiusa non è.

La storia tra Chiara e Fedez: una verità difficile da raccontare

Chiara Ferragni oggi si trova a gestire non solo la fine di un amore, ma anche una narrazione che spesso le sfugge di mano. E sembra essere proprio questo a farle più male: essere giudicata non solo come imprenditrice o personaggio pubblico, ma come donna, madre, essere umano. Ma sembra che dalle sua risposte adesso traspaia una voglia di verità che tradisce una spinta a voler raccontare la propria versione dei fatti dopo tanti non detti.

Potrebbe interessarti anche