Carlo Conti, l’addio ai David di Donatello è un giallo: lui tentenna, la Rai sceglie il sostituto Dopo ben sette anni, il conduttore potrebbe non tornare alle redini della nota premiazione: spuntano già i primi nomi per il suo rimpiazzo.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Il prossimo mercoledì 7 maggio andrà in onda in prima serata su Rai 1 la settantesima edizione dei David di Donatello, ovvero una delle premiazioni cinematografiche più prestigiose a livello nazionale. Dal 2018 al 2024, le redini della serata sono state affidate a Carlo Conti (che proprio oggi compie gli anni) che ha saputo affrontare tutte le difficoltà del caso: dalle polemiche che inevitabilmente vengono a crearsi ogni anno, fino al difficile periodo Covid che ha visto i candidati collegati via webcam da casa. Ebbene, tra un paio di mesi potremo assistere alla nuova edizione del premio ma, secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti potrebbe non esserne più al timone. Scopriamo di più.

Carlo Conti, addio ai David di Donatello: l’indiscrezione

Secondo le ultime indiscrezioni fornite da TvBlog, ai prossimi David di Donatello potremmo non vedere più il buon Carlo Conti alla conduzione: un addio che arriverebbe dopo ben sette anni. Al momento è doveroso sottolineare che non è ancora arrivata alcuna conferma di ciò, ma in molti hanno già iniziato a fare le prime ipotesi in merito alle motivazioni di questo ipotetico addio. Da un lato potrebbe trattarsi di una scelta dello stesso conduttore, che anche nel 2025 è stato, è e sarà comunque molto attivo sul piccolo schermo grazie a programmi come il Festival di Sanremo, Tale e quale show e Ne vedremo delle belle. Una scelta che potrebbe dunque derivare dalla volontà di non sovraesporsi e monopolizzare la prima serata di Rai1.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dall’altro lato, però, potrebbe anche essere una scelta dei vertici dopo le polemiche dell’edizione 2024, ovvero la protesta del costumista Sergio Ballo per la location scelta durante l’assegnazione del suo premio. "Ci hanno messo qua sulle scale come Wanda Osiris, avremmo preferito dividere con i nostri colleghi in sala questo premio e questo lavoro", aveva infatti affermato il costumista.

David di Donatello, conti tentenna e la Rai sceglie il sostituto

Premettendo di nuovo che sul futuro di Carlo Conti alle redini dei David di Donatello è ancora tutto da decidere, la Rai starebbe già valutando anche eventuali nomi per la sua sostituzione. Sempre secondo TvBlog, ad oggi sarebbero due i nomi maggiormente quotati: Mika ed Elena Sofia Ricci. Il primo è indubbiamente uno showman a tutto tondo che ha già dimostrato di avere la giusta verve per affrontare il piccolo schermo. La seconda è una delle attrici più amate e talentuose della televisione italiana, con all’attivo grandissimi successi e anche la co-conduzione del Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus. Chissà che a questi due nomi non possa poi aggiungersi anche quello di Alessandro Cattelan che in passato ha già condotto la premiazione per Sky. Non rimane allora che attendere ancora un po’ per avere le giuste conferme.

Potrebbe interessarti anche