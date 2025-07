Myrta Merlino saluta Pomeriggio 5 dopo due anni: doveva far dimenticare Barbara D'Urso, ma ci è riuscita? La conduttrice resterà in forza a Mediaset ma per ora non ci sono programmi destinati a lei: i dettagli nel video.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Venerdì 6 giugno 2025, Myrta Merlino ha salutato con grande commozione il pubblico di Pomeriggio 5, ringraziando la squadra, Mediaset e soprattutto i telespettatori: "Mi mancherete moltissimo… buona estate, state bene e non mollate mai". La conduzione è terminata dopo due stagioni, iniziata nel 2023 per sostituire Barbara D’Urso, con l’intento di dare un taglio più "pulito", giornalistico e serio al format pomeridiano.

Ora, come ogni estate, la versione classica del talk ha lasciato il posto a quella estiva, Pomeriggio 5 News, questa volta affidata ad Alessandra Viero, co-conduttrice di Quarto Grado. Da settembre, però, ci sarà un nuovo cambio. Da tempo infatti si vocifera di un addio definitivo di Merlino a Pomeriggio 5, e infatti sarà Gianluigi Nuzzi a prendere le redini del talk pomeridiano.

Ma che fine farà Myrta Merlino? Secondo le voci sul web, la giornalista potrebbe finire su Rete 4, dove si punta su di lei per un talk in prima serata, dedicato a politica ed economia, ma non è escluso che tratti anche tematiche di cronaca, attualità o approfondimento, coerenti alla sua esperienza. Per ora, però, niente di certo. Tutti i dettagli nel Video!

