Alessandra Viero, la vita privata: il marito Fabio Riveruzzi, le nozze tardive e lo sfottò di Nuzzi La giornalista, da oggi a Pomeriggio Cinque News, si è sposata nel 2021, mentre il suo primogenito è nato nel 2017.

Fonte: iPa

Con l’arrivo dell’estate anche i palinsesti televisivi cambiano. Su Canale 5 da oggi, lunedì 9 giugno 2025, Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque cedono il passo ad Alessandra Viero e a Pomeriggio Cinque news, versione estiva del programma, dove si continuerà a parlare di attualità, sempre alle 17.05 dal lunedì al venerdì. "Quest’anno quasi 200 puntate insieme a voi (…) – aveva detto Merlino nell’ultima puntata della stagione salutando il pubblico -. Mi mancherete moltissimo (…). Sono molto contenta perché so di lasciarvi in buone mani, con una collega brava, preparata e che ci metterà tutto il cuore", aveva poi concluso passando il testimone alla giornalista, volto noto di casa Mediaset, con la co-conduzione di Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi. Riservata e molto determinata sul lavoro, Alessandra Viero è sposata dal 2021 con Fabio Riveruzzi, padre di suo figlio nato nel 2017. L’annuncio delle nozze arrivò in diretta Tv, con una frecciatina ironica di Nuzzi che lasciò il segno.

La vita privata di Alessandra Viero, le nozze con Fabio Riveruzzi e il figlio

Molto riservata sulla sua vita privata, di cui condivide qualche raro dettaglio sui social, Alessandra Viero è da anni legata sentimentalmente a Fabio Riveruzzi. La giornalista e il manager esperto di comunicazione, si sono sposati il 4 luglio del 2021, ma il loro amore era già stato suggellato dalla nascita del figlio Roberto Leone nel 2017. La cerimonia di nozze fu una cosa molto intima, celebrata alla presenza di parenti e amici, proprio come lo stile degli sposi, coppia da sempre molto discreta e lontana dalle luci della ribalta. Riveruzzi, laureato in economia all’università Sapienza di Roma, è impegnato nel mondo della musica, e da qualche anno lavora per un’agenzia di comunicazione ed eventi e, tra le altre cose, si occupa dei contenuti di una nota app musicale.

Alessandra Viero, lo sfottò di Gianluigi Nuzzi prima delle nozze

Le nozze tra Alessandra Viero e Fabio Riveruzzi furono annunciate anche in una puntata di Quarto Grado, dal collega della giornalista Gianluigi Nuzzi: "Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di Quarto Grado", disse il conduttore poco prima di salutare il pubblico. "Sì, mi sposo – replicò lei -! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia". Per concludere, poi, Nuzzi si lasciò sfuggire una battuta: "A Fabio tutto il nostro sostegno e il nostro abbraccio", aveva risposto ironicamente riferendosi ovviamente a Riveruzzi.

