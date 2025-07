Stasera in tv (25 luglio): Nuzzi indaga su Garlasco (e chiude), per Gigi D’Alessio show d'addio alla Rai Programmi tv stasera, cosa vedere oggi, venerdì 25 luglio: dal concerto di D'Alessio a Vanina un vicequestore a Catania su Canale 5, passando per Quarto Grado.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 25 luglio 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata costruita su proposte di vario tipo: dai grandi talk fino ai film internazionali. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro di questo venerdì, che continuerà ad affascinarci con grandi appuntamenti.

Stasera in tv (25 luglio), cosa vedere: Gigi D’Alessio su Rai 1 e Gianluigi Nuzzi su Rete 4

Il 25 luglio 2025 la prima serata televisiva si gioca su due fronti completamente diversi: da un lato c’è uno spettacolo in musicale, dall’altro la cronaca nera. Su Rai 1 va in onda Gigi, uno come te – L’emozione continua, una grande festa registrata in Piazza del Plebiscito a Napoli, con protagonista assoluto Gigi D’Alessio. Un vero e proprio concerto-evento ricco di ospiti: da Alessandra Amoroso ad Annalisa, da Arisa a Elodie, passando per Geolier, Guè, Umberto Tozzi e tanti altri. Due serate condensate in uno show che celebra trent’anni di carriera, tra successi storici, brani nuovi e un’atmosfera carica di energia e nostalgia. Per D’Alessio si tratterà dell’ultima uscita sulla tv pubblica: poche settimane fa, infatti, Mediaset ha annunciato di averlo messo sotto contratto in esclusiva per la prossima stagione.

Su Rete 4, invece, va in scena l’ultima puntata stagionale di Quarto grado, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Qui l’intrattenimento lascia spazio alla cronaca nera, con una serata dedicata in gran parte alle ultime evoluzioni delle indagini su caso di Garlasco. Dopo l’ottimo 11,5% di share della scorsa settimana, Nuzzi proverà quindi a chiduere col botto un’annata televisiva che è ha confermato l’enorme seguito di cui gode il programma crime della quarta rete..

Ma non finisce qui. Su Rai 2 va in onda The Americas, una serie documentaria dedicata alla natura e alle meraviglie del continente americano. Rai 3 propone invece il film Tutto il mio folle amore, un titolo italiano che mescola viaggio, famiglia e fragilità, in una storia che esplora le sfumature dell’autismo. Su Canale 5 torna Vanina – Un vicequestore a Catania, la serie che racconta le indagini della vicequestore Vanina Guarrasi, ambientata tra i vicoli e le contraddizioni della città etnea. La fiction, trasmessa in replica, finora ha incassati risultati molto deIudenti di share ed è scesa al 10% sette giorni fa, perdendo nettamente il confronto contro Rai 1 e venendo sorpassata anche da Quarto Grado. Italia 1 punta sull’azione e le emozioni forti di Chicago Fire, serie ormai amatissima e consolidata, che segue le storie dei pompieri della Caserma 51 di Chicago, sempre in bilico tra emergenze e drammi personali.

E poi ci sono i film in onda sui canali secondari. Su Iris troviamo L’inganno di Sofia Coppola, su TwentySeven c’è Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, mentre su Cine 34 va in onda Da grande. Insomma, una prima serata in cui ognuno può trovare qualcosa che fa al caso suo.

