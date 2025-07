Caso Garlasco, l’autopsia ‘contaminata’ e la richiesta di scarcerazione di Stasi: le ultime news dalla tv Stasera - 25 luglio - ultima puntata stagionale di Quarto Grado: continuano le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, tra nuove perizie e piste sorprendenti.

Cala il sipario su Quarto Grado. Il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, infatti, chiuderà i battenti con l’ultima puntata in programma oggi venerdì 25 luglio 2025 e tornerà in onda a settembre. In prima serata su Rete 4 si tornerà ovviamente a parlare del delitto di Garlasco e degli ultimi aggiornamenti delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, ma non solo. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Quarto Grado, l’ultima puntata della stagione: le anticipazioni (25 luglio)

La 16esima edizione di Quarto Grado va in archivio con l’ultima puntata di oggi venerdì 25 luglio 2025. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero chiuderanno la lunga cavalcata su Rete 4 al timone del talk show dedicato al crime iniziata a settembre 2024 e andranno in ‘pausa’ fino al prossimo autunno. Il programma a cura di Siria Magri, infatti, è andato in onda per ben 43 appuntamenti e questa sera chiuderà i battenti per tornare a settembre.

L’ultimo appuntamento stagionale di Quarto Grado, ovviamente, si aprirà con il caso Garlasco. Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi stanno proseguendo e, tra le nuove analisi delle impronte di DNA e la "caccia" a Ignoto 3, stanno tenendo tutti con il fiato sospeso. Spazio anche alla vicenda di Liliana Resinovich. Per l’avvocato dell’ex marito si tratta di suicidio, ma la famiglia continua a lottare per dimostrare come la frattura di una vertebra possa ricondurre all’omicidio.

Confermati gli interventi di esperti e ospiti, con Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.

Delitto di Garlasco: le ultime news sulle indagini

Con la terza udienza e l’estensione del maxi incidente probatorio si è aperta una nuova fase delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007. Il nuovo perito dattiloscopico porterà avanti gli accertamenti biologici disposti dal gip Daniela Garlaschelli, alla "caccia" dell’ormai famigerato Ignoto 3, il cui DNA potrebbe avere contaminato la garza utilizzata per tamponare la bocca della vittima. La "scomparsa" della famosa impronta 33 (che è più disponibile dopo essere stata utilizzata nelle indagini del 2007) e la possibilità di ulteriori contaminazioni in fase di autopsia ha già scatenato il dibattito, con i legali di Alberto Stasi – condannato per l’omicidio della sua ex ragazza – che hanno già chiesto la scarcerazione del loro assistito.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 25 luglio 2025)

L’ultima puntata di Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

