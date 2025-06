Gianluigi Nuzzi e la formula Milo Infante (e Matano): perché il nuovo Pomeriggio Cinque svolterà Dopo l’addio di Myrta Merlino, Canale 5 punta tutto su Gianluigi Nuzzi: cronaca al centro e un nuovo stile ispirato al successo di Rai2 e La Vita in Diretta.

Dopo due annate complicate sotto la guida di Myrta Merlino, Pomeriggio Cinque si prepara a voltare pagina. Da settembre, alla conduzione dello storico talk pomeridiano di Canale 5 ci sarà Gianluigi Nuzzi. Volto noto al pubblico di Rete 4 per Quarto Grado, programma di cronaca giudiziaria che conduce con successo ogni venerdì sera, Nuzzi sarà ora impegnato anche quotidianamente, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset.

Un doppio impegno che richiama da vicino quanto già avviene su Rai 2 con Milo Infante, in onda ogni giorno con Ore 14 e, da questa settimana, anche in prima serata con lo spin-off Ore 14 Sera, partito con ottimi ascolti (e qualche critica social) grazie all’hype ancora in atto sul caso di Garlasco. E proprio il paragone tra Nuzzi e Infante appare inevitabile.

Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5, il "formula Milo Infante": rigore giornalistico e continuità

Milo Infante ha costruito negli anni un format credibile e ben riconoscibile, centrato su notizie, inchieste e aggiornamenti di cronaca nera. Partito nel 2020 con ascolti modesti (tra il 3 e il 4% di share), Ore 14 è cresciuto costantemente nel tempo fino a superare l’8% di share medio, con picchi del 12% che l’hanno reso un competitor solido di La Vita in Diretta su Rai 1. Un successo che si fonda sulla solidità giornalistica del conduttore, che scrive, dirige e presenta il programma. Il pubblico premia questa coerenza e la competenza di chi sa davvero di cosa parla.

Gianluigi Nuzzi, da questo punto di vista, ha tutte le carte in regola per replicare – e forse persino superare – questo modello. Con anni di esperienza a Quarto Grado, è abituato a trattare i casi più complessi, approfondendo atti processuali e dinamiche investigative. La sua presenza quotidiana su Canale 5 potrebbe dare a Pomeriggio Cinque quella credibilità e autorevolezza che potrebbe essere le armi adatte a far svoltare il programma dopo alcune stagione accompagnate da ascolti deludenti.

Lo scontro con Matano e la sfida dell’informazione

Ma il vero confronto di Nuzzi sarà con La Vita in Diretta su Rai 1, ormai leader incontrastata della fascia pomeridiana. Alberto Matano è riuscito a imporsi grazie a un’impostazione simile: anche lui è giornalista, anche lui non si limita a condurre ma partecipa attivamente alla costruzione del programma. Il risultato è un racconto dell’attualità coerente, coinvolgente e ben confezionato, che il pubblico premia ogni giorno.

Il duello Nuzzi-Matano si giocherà proprio su questo terreno: preparazione, competenza e affidabilità. Canale 5 scommette su un ritorno alla cronaca pura, con una linea editoriale più definita e meno ibrida rispetto alla scorsa stagione quando spesso Myrta Merlino si è lasciata tentare da sortite in territori più leggeri come il gossip (televisivo e non). Non ci saranno sempre casi eclatanti come quello di Garlasco a ‘pompare’ gli ascolti tv, ma chi sa leggere le carte e raccontare la verità senza spettacolarizzarla ha sempre un vantaggio.

Una nuova era per Pomeriggio 5

L’arrivo di Gianluigi Nuzzi segna un cambio di passo netto per Pomeriggio 5. Dopo anni in cui il programma ha faticato a trovare un’identità forte, Mediaset punta su una figura solida e riconoscibile, capace di restituire al format autorevolezza e centralità soprattutto nell’ambito della cronaca. Se l’esperimento funzionerà, sarà anche grazie alla lezione imparata dalla Rai: oggi più che mai, il pubblico chiede informazione seria, approfondita e ben raccontata. La sfida è aperta.

