Quarto Grado, Chiara Poggi, la svolta: si cerca ignoto numero 3 anche tra conoscenti e amici Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero stasera parleranno anche delle novità sulla morte di Liliana Resinovich e le scoperte fatte in casa di Visentin.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sono pronti per una nuova puntata di Quarto Grado. Stasera, venerdì 18 luglio 2025, i due conduttori tornano in onda su Rete 4 con le ultime novità su alcuni dei casi di cronaca che stanno scuotendo il nostro Paese. In apertura gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco, mentre continuano le indagini per scoprire a chi appartiene il profilo di ignoto numero 3. Spazio poi alla morte di Liliana Resinovich e le nuove scoperte in casa di Sebastiano Visentin, marito della vittima. Vediamo insieme tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento con Quarto Grado.

Delitto di Garlasco, si cerca ignoto numero 3: le novità a Quarto Grado

Quarto Grado, questa sera, si apre con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco: mentre le indagini vanno avanti, ora si cerca della persona a cui potrebbe appartenere il profilo di Ignoto 3, ossia il materiale genetico maschile individuato sulla garza non sterile che 18 anni fa venne usata per prelevare materiale biologico dalla cavità orale di Chiara Poggi. È una contaminazione o la firma di uno dei possibili aggressori? La ricerca, inoltre, non riguarderà solo gli operatori che esaminarono il corpo della vittima, ma anche tutte le sue conoscenze, quelle del fratello e di Andrea Sempio, accusato ora di omicidio in concorso con altri.

Quarto Grado, nuovi indizi sulla morte di Liliana Resinovich

Questa sera, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno anche sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre 2021, e trovata morta nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico il 5 gennaio 2022. Gli inquirenti, secondo gli ultimi accertamenti disposti dalla pm Ilaria Iozzi, si stanno concentrando sulle affilatrici presenti nell’abitazione di Sebastiano Visintin, il marito di Lily. L’uomo, per ora unico indagato per la morte della moglie, continua però a sostenere la sua innocenza e che la questione ‘affilatrici’ sia una falsa pista.

Quando e dove vedere Quarto Grado

La nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda questa sera, venerdì 18 luglio, alle ore 21.25 circa, in prima serata su Rete 4. Il programma sarà poi visibile anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

