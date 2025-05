Alessandra Viero a Pomeriggio Cinque News, la rivincita anni dopo il flop (e Myrta Merlino non torna più) Grandi novità a Mediaset in vista della programmazione estiva: nel pomeriggio di Canale 5 approderà la co-conduttrice di Quarto Grado.

Dopo una lunga stagione televisiva, molti programmi Mediaset sono ormai pronti per la pausa estiva. La rete, però, continuerà a intrattenere i telespettatori con tantissime trasmissioni, tra le quali Pomeriggio Cinque News che, per i mesi più caldi, prenderà il posto del talk di Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5. Nelle ultime ore, Davide Maggio ha rivelato proprio chi sarà alle redini di questo talk estivo, ovvero Alessandra Viero, volto noto di Quarto Grado. Dopo aver già condotto in passato una versione del programma incentrata sulla cronaca, con risultati non soddisfacenti, quella di Viero sarà l’occasione per prendersi una bella rivincita: scopriamo di più.

Alessandra Viero a Pomeriggio Cinque News dal 9 giugno

Dal prossimo lunedì 9 giugno, l’iconico talk Pomeriggio Cinque, attualmente condotto da Myrta Merlino, andrà in ferie, per lasciare il posto alla sua versione estiva Pomeriggio Cinque News. Nelle ultime ore, Davide Maggio ha rivelato che alle redini del programma troveremo la conduttrice Alessandra Viero, volto noto di Quarto Grado insieme a Gianluigi Nuzzi.

Dalle indiscrezioni pare che la scelta dei vertici Mediaset sia ricaduta su di lei proprio per l’intenzione di proporre al pubblico una trasmissione incentrata soprattutto su tematiche di stretta attualità. La giornalista Alessandra Viero risulta dunque una professionista adatta e preparata allo scopo, considerando che da anni porta sul piccolo schermo i maggiori casi di cronaca nera.

Inoltre, questa non sarà nemmeno la prima volta di Alessandra alle redini di una costola di Pomeriggio Cinque. Nel 2012, alla conduttrice fu infatti affidata una versione del programma, incentrata unicamente sui fatti di cronaca nera, con il nome di Pomeriggio Cinque Cronaca. Purtroppo, però, i risultati in termini di ascolto non furono particolarmente soddisfacenti. Questa nuova trasmissione sarà invece strutturata in maniera diversa e per la Viero non potrà dunque che essere una gande occasione per prendersi una bella rivincita.

Pomeriggio Cinque, l’addio di Myrta Merlino

E mentre fervono i preparativi per l’inizio di Pomeriggio Cinque News, si fanno insistenti le voci secondo le quali Myrta Merlino sarebbe intenzionata a non tornare alle redini di Pomeriggio Cinque il prossimo autunno. Nonostante nei mesi scorsi la conduttrice abbia più volte smentito l’ipotesi di abbandono, queste voci continuano ad aleggiare nell’aria, con indiscrezioni che ipotizzano anche un suo passaggio su Rete4 con un nuovo programma. Al momento però non abbiamo alcuna notizia certa sulla conduzione futura del talk pomeridiano di Canale 5, e nemmeno sul futuro lavorativo di Myrta Merlino. Per avere certezze non rimane allora che aspettare, e godersi nel frattempo l’inedita versione estiva.

