Mediaset, scatta la rivoluzione di Pasqua: tre debutti attesissimi per ribaltare la Rai Nei giorni che precedono le festività pasquali, il canale Mediaset proporrà alcuni super programmi per provare a scalzare Viale Mazzini. Al centro Ilary Blasi e Can Yaman.

Una settimana di fuoco, per provare a recuperare terreno sulla Rai. Così Canale 5, che ultimamente ha incassato qualche delusione di troppo – dal Grande Fratello poco brillante alla fiction solo discreta con Anna Valle, passando per il flop Gerry Scotti – vuole redimersi e puntare in alto. Nei giorni che precedono Pasqua, quindi, il canale proporrà ben 7 prime visioni e tre debutti. Un condensato che comprende il nuovo reality di Ilary Blasi, The Couple, la miniserie Il Turco con Can Yaman, e il debutto della fiction Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada. Scopriamo tutti i particolari qui sotto.

Canale 5, la rivoluzione di Pasqua in chiave anti-Rai

Canale 5 fa le cose in grande, stavolta, e programma una settimana pre-Pasqua all’insegna dei debutti. Dato che i ponti in successione saranno una manna per le reti generaliste, i vertici del Biscione hanno deciso di puntare forte, la prossima settimana, sperando di riuscire a scalfire il recente dominio Rai nello share. E magari dare un dispiacere (seppur temporaneo) all’ormai inarrestabile mattatore Stefano De Martino.

Ci saranno quindi 7 prime visioni, un record che in Mediaset non si vedeva da tempo. E in particolare saranno tre i debutti importanti per la rete. In primis, al via da lunedì 7 aprile 2025, ecco The Couple, il nuovo reality targato Ilary Blasi. Si tratta di una versione per coppie del Grande Fratello, in sostanza. E il cast stellare, unito all’assoluta novità, potrebbe far decollare gli ascolti fin da subito. Non guasta, poi, che quella sera la concorrenza sia rappresentata ‘solamente’ dall’innocuo Ulisse di Alberto Angela.

L’arrivo di Can Yaman e il ritorno di Vanessa Incontrada

Quanto al secondo super-debutto, martedì 8 e giovedì 10 aprile sarà la volta della miniserie Il Turco. Protagonista il sex symbol Can Yaman, oltre a un’ambientazione italiana d’epoca che potrebbe giovare (e non poco) agli ascolti. Yaman dovrà però vedersela al debutto con l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile di De Martino, reduce dall’exploit di questa settimana. Insomma, una sfida tutt’altro che in discesa.

Mercoledì 9 aprile, invece, debutterà su Canale 5 Tutto quello che ho, fiction per affezionati con Vanessa Incontrada. Nella speranza che il genere, di base poco ‘felice’ per Mediaset, possa finalmente regalare qualche soddisfazione. Infine, sono confermati per la settimana gli appuntamenti classici degli ultimi tempi. Quindi Tradimento al venerdì, il Serale di Amici al sabato e Lo Show dei Record alla domenica. Vedremo solo dopo Pasqua se la scommessa dei vertici avrà davvero ripagato.

