Maria De Filippi, il bacio al pancione di Alessandra Amoroso: il momento tenerissimo ad Amici Una foto diffusa dalla produzione del programma ha mostrato il momento magico tra la conduttrice e l'ex allieva. L'incontro avverrà nella puntata di domani sera. Ecco i dettagli.

Uno spoiler bellissimo, arrivato poco fa direttamente dalla redazione di Amici. Nella puntata di domani, sabato 5 aprile 2025, vedremo una reunion clamorosa. Da una parte Maria De Filippi, la padrona di casa, e dall’altra l’ex allieva prodigio Alessandra Amoroso. E a quanto testimonia lo scatto pubblicato dal programma, pare che Maria darà un bacio dolcissimo alla cantante, in dolce attesa della sua prima figlia. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Maria De Filippi, il bacio tenerissimo ad Alessandra Amoroso

Nella puntata di Amici in programma domani, sabato 5 aprile, assisteremo all’incontro tra una mentore e un’allieva di primo livello. Maria De Filippi e Alessandra Amoroso, infatti, si riuniranno nello studio del talent show per la gioia di fan e appassionati. Lo conferma uno scatto pubblicato dalla stessa produzione dello show, che mostra la conduttrice mentre abbraccia Alessandra con grande affetto.

In più, come si nota chiaramente dalla foto, Maria avrebbe baciato in fronte la cantante, come si fa con una figlia. E infatti il tema è proprio quello. Perché la Amoroso è in dolce attesa della sua primogenita, e nelle immagini diffuse il pancione è più che evidente. Inoltre, dalle prime anticipazioni è trapelato un altro dettaglio decisamente tenero. Perché pare che la De Filippi, in studio, abbia baciato anche il pancione dell’ex allieva di Amici. Chissà, magari sperando che la piccola in arrivo, un giorno, erediti il talento della madre e finisca sul palco del suo show immortale e senza tempo.

La prima figlia in arrivo per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso sarà presto mamma, come detto. Il parto dovrebbe arrivare il prossimo settembre, e il nome della bambina – la prima, per lei – sarebbe Penelope. "Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia", ha scritto infatti la cantante in un post social. Aggiungendo anche un messaggio estremamente emozionante: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella…e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!". La Amoroso e il compagno, Valerio Pastone, stanno insieme dal 2021. E anche lui, come ha fatto Maria De Filippi ad Amici, è comparso in foto online mentre bacia il pancione della fidanzata.

Amici, gli ospiti del Serale del 5 aprile

Alessandra Amoroso non sarà l’unica ospite del Serale di domani, sabato 5 aprile. Infatti ad Amici saranno presenti anche i PanPers, duo comico esilarante che ha già lanciato un guanto di sfida alla maestra Celentano, prima di un collegamento in video con Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari. Insomma, sarà una serata da non perdere. Come sempre su Canale 5, alle 21.30, o in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

