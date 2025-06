Can Yaman, chi è la nuova fidanzata Sara Bluma e perché è famosa in tutto il mondo L'attore turco è apparso all'Italian Global Series Festival mano nella mano con la sua nuova compagna. Che è parecchio nota nel mondo della musica (e non solo). Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

Ormai è ufficiale. L’attore e sex symbol turco Can Yaman, un tempo dolce metà di Diletta Leotta, ha presentato al mondo la sua nuova fiamma. Lei, la dj Sara Bluma, era presente al fianco di Yaman sull’iconico red carpet dell’Italian Global Series Festival (in corso a Rimini e Riccione in questi giorni). E dagli atteggiamenti dei due, davvero poco equivocabili, pare proprio che un nuovo amore abbia fatto capolino nella vita del giovane Can. Ma vediamo meglio tutti i dettagli e le curiosità su questo flirt qui sotto.

Can Yaman, arriva la prima uscita ufficiale con la fidanzata Sara Bluma

A quanto pare erano già stati visti e fotografati, qualche tempo fa, in un locale di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Ma solo adesso un’uscita ufficiale ha sancito la relazione tra Can Yaman, notissimo attore turco, e la dj Sara Bluma. Yaman era single da tempo, dopo varie relazioni importanti e un flirt intenso con Diletta Leotta (al momento sposata e neomamma). Eppure il rapporto con Bluma ha l’aria di andare avanti da un po’, dati gli atteggiamenti che i due hanno mostrato sul red carpet dell’Italian Global Series Festival.

Mano nella mano, infatti, Yaman e Sara si sono presentati ai fan nel corso dell’evento che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini e Riccione. Sarebbe scattato anche un bacio, passionale, mentre entrambi hanno mostrato sorrisi evidenti e una leggerezza che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Quanto alla Dj Bluma, non tutti l’hanno subito riconosciuta, anche se il suo nome è conosciutissimo nell’ambiente della musica elettronica (e non solo).

Chi è Sara Bluma

Sara Bluma si chiama in realtà Sara Chichani, ed è un’artista e dj di origini algerine. È esplosa giovanissima, suonando nelle discoteche più in voga di Ibiza, dove si è consacrata per l’energia travolgente dei suoi show e il talento cristallino. Ma Sara ha anche reinventato il concetto stesso di intrattenimento, lanciando il format Boudoir, che unisce musica elettronica, cabaret e spettacoli burlesque. Per non parlare poi del suo debutto ufficiale come musicista, con la pubblicazione dell’apprezzatissimo album Teenage Dream nel 2022.

Insomma, Sara Bluma non ha nulla da invidiare all’enorme notorietà del fidanzato Can Yaman. Anche se il turco, va detto, si è guadagnato un posto speciale nel cuore di spettatori e spettatrici del nostro Paese. E il recente fidanzamento potrebbe davvero spezzare i sogni di tantissime fan dell’attore. Ma era solo questione di tempo, dopotutto. E non possiamo fare altro che augurare il meglio a questa nuova coppia dell’estate 2025.

