Sandokan torna in RAI, Can Yaman è il nuovo tigrotto della Malesia: le differenze con la serie di Kabir Bedi vi stupiranno L'attore turco ha parlato della esperienza nell'interpretare l'eroe di Salgari in un incontro all'Italian Global Series Festival

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Non è ancora arrivata ma è già un successo annunciato. L’ovazione destinata a Can Yaman all’evento di presentazione della serie reboot di Sandokan all’Italian Global Series Festival è tutta un programma. L’attesa per la fiction, una delle più acclamate e desiderate dal pubblico, finirà a dicembre, quando approderà su Rai 1, riproponendo alle nuove generazioni quel mito che tanto successo ebbe nel 1976 con Kabir Bedi.

Sandokan, un mito intramontabile

All’evento è intervenuta la giornalista e produttrice Matilde Bernabei, che ha ricordato la portata che ebbe quella serie per la Rai. Per la prima volta l’emittente nazionale ebbe a che fare seriamente col romanzo d’avventura, un libro che descriveva "un personaggio di un eroe, oltre che un pirata, un eroe libero, un grande leader che ha lottato contro il colonialismo in un periodo in cui la sua gente era oppressa da modalità di lavoro orribili e dove la natura era soffocata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Per la Rai fu un successo incredibile, con oltre 27 milioni di spettatori nel periodo di messa in onda nel 1976. Non mancarono le difficoltà, ovviamente, vista la natura del progetto. Difficoltà che oggi, a sentire la scrittrice e dirigente Rai Maria Pia Ammirati, sono superate anche dalla volontà di rileggere l’opera originale. "Quel primo Sandokan fu molto difficile da realizzare, perché allora il servizio pubblico non era abituato ad affrontare il romanzo d’avventura andando oltre di esso. Ora abbiamo fatto un altro grande salto, un adattamento che è reinterpretazione del romanzo. Chi lo conosce, capirà che abbiamo fatto altro".

Una produzione monumentale

"Siamo partiti dai disegni, da punti di riferimento che dovevano essere rivisti in chiave contemporanea" ha continuato Ammirati. "Sarà una serie che andrà in tutto il mondo, una coproduzione tra Italia e Spagna che Freemantle distribuirà in tutti i paesi. Una grande produzione che nasce dall’Italia e ha impiegato tante risorse economiche" ha aggiunto Bernabei.

Tutte le varie location sono italiane, dalla Malesia al Borneo, ricostruite in vari set in Toscana, nel Lazio e in Calabria. Strutture rese stabili, dicono gli addetti ai lavori, per una già prevista stagione 2. Vogliono fare "qualcosa di cui i nostri figli potranno essere orgogliosi" ha confidato uno dei due registi, Nicola Abbatangelo.

Da Yaman a Bedi, la "benedizione" del primo Sandokan

"Sono stato portato qua in Italia da Bernabei cinque anni fa, mentre c’era la pandemia e il viaggio era proibitivo. Abbiamo fatto subito di tutto per poter iniziare l’allenamento. C’era il Covid, le palestre erano chiuse, ne abbiamo fatta aprire una e abbiamo iniziato con la preparazione per il combattimento, l’equitazione e tutto quello che sarebbe servito" ha ricordato Can Yaman, il volto del nuovo Sandokan. Un Sandokan che rischiava seriamente di non vedere la luce, visto che il progetto fu fermato dopo circa 6 mesi dall’inizio della produzione e rinviato per diversi anni. "È stato un periodo di grande confusione e quando ho saputo che finalmente avremmo girato, sono stato l’uomo più felice del mondo. Sono felice di essere stato coinvolto in questo ruolo così importante per l’Italia e per tutti" ha aggiunto.

Un in bocca al lupo è anche arrivato direttamente dal pirata della fiction del ’76, Kabir Bedi in persona, che ha augurato tutto il meglio a Yaman. Nella nuova produzione, a vestire i panni di Yanez sarà Alessandro Preziosi, che ha affermato quanto questa sia una "sfida bellissima" che gli ha permetterà di "affrontare diversi generi".

Dove vedere Sandokan in streaming

Il famoso sceneggiato Rai di Sandokan del 1976 è disponibile interamente e gratuitamente in streaming nel catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche