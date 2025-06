Fiction Rai, sarà un autunno da urlo: Giannetta, Luisa Ranieri, Can Yaman. Cosa vedremo (e quando) Un autunno di grandi storie per Rai 1: tra realtà e leggenda, tornano personaggi amati e nuovi volti forti, da Sandokan, all'attesa Blanca, fino a La Preside.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Rai 1 si prepara a un autunno ricco di emozioni con tre nuove fiction confermate e pronte a conquistare il pubblico. Si va da storie vere e toccanti a grandi ritorni e produzioni dal respiro internazionale. Si tratta di titoli molto diversi tra loro, ma sicuramente tutti dotati di una narrazione efficace e personaggi che lasciano il segno. Vediamo quindi cosa ci aspetta tra qualche mese.

La Preside, con Luisa Ranieri: una storia vera e attuale

Tra le novità più forti c’è La Preside, ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha trasformato una scuola del Parco Verde di Caivano in un presidio di legalità. A interpretarla sarà Luisa Ranieri, in un ruolo intenso e di responsabilità. La fiction racconterà il cambiamento di un luogo dimenticato, un presidio educativo, tra difficoltà quotidiane e piccole battaglie. Con lei ci saranno il marito Luca Zingaretti e Ludovica Nasti, in un cast che punta alla qualità. La serie arriverà tra l’autunno 2025 e la primavera 2026, ma già se ne parla come di un successo preannunciato, adatto a chi cerca una storia più impegnata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Blanca 3, Maria Chiara Giannetta pronta al tris

Blanca, la serie con Maria Chiara Giannetta nei panni della detective non vedente. La terza stagione si apre con un cambiamento forte: la morte di Sebastiano ha lasciato un vuoto che si riflette su tutto. Blanca è più chiusa, più fragile, ma anche più decisa. Il dolore diventa un filtro nuovo per guardare il mondo e affrontare i casi. Accanto a lei torna Giuseppe Zeno (Liguori) e arriva Domenico, un contractor che renderà più complesse sia le indagini che la sua vita privata. La serie resta fedele al suo stile tra giallo e ironia, ma lo sguardo è più introspettivo e profondo.

Sandokan: la leggenda ritorna incarnata in Can Yaman

Sandokan è senza dubbio la fiction d’avventura più attesa dell’autunno. La Rai rilancia uno dei personaggi più iconici della letteratura avventurosa, con una produzione internazionale che punta in alto. Il protagonista sarà Can Yaman, nei panni del pirata in lotta contro l’oppressione coloniale inglese. Al suo fianco Alanah Bloor (Marianna), Alessandro Preziosi (Yanez) ed Ed Westwick nei panni del nemico Lord Brooke. La serie unirà azione, paesaggi esotici e ideali di libertà, con una regia dinamica e una fotografia di stampo cinematografico. Un racconto che vuole stupire con le sue immagini e far rivivere una storia amata da generazioni.

La Preside, Blanca 3 e Sandokan Saranno solo alcune delle tante fiction che animeranno i primi canali questo autunno, Grandi titoli che apriranno la pista ad altri. Rai 1 costruisce quindi un palinsesto autunnale solido, vario e adatto a tutti.

Potrebbe interessarti anche