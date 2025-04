Grande Fratello, choc per la raccolta fondi pro-Zeudi: toccata quota 51mila euro. Cosa farà la gieffina I fan della concorrente, delusi dalla cocente sconfitta in finale, hanno aperto nei giorni scorsi una raccolta. Ora i soldi hanno superato un cifra 'monstre'. Signorini scandalizzato.

Il 1° aprile aveva già toccato quota 24mila euro. Oggi, invece, venerdì 4 aprile, la raccolta fondi aperta dai fan per Zeudi Di Palma ha sforato il tetto dei 50mila euro complessivi. Una cifra ‘monstre’, che supera anche il guadagno della vincitrice del Grande Fratello Jessica Morlacchi (dato che metà dei 100mila euro andrà in beneficenza). Ma all’entusiasmo dei patiti di Zeudi, ora, si aggiungono le perplessità di Alfonso Signorini, che sottolinea come in realtà i concorrenti del reality Mediaset ricevano già un cachet a parte. E forse i soldi della gente andrebbero spesi in altri modi. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Grande Fratello, il boom clamoroso della raccolta per Zeudi Di Palma

È un boom senza precedenti, quello che si è visto in queste ore per la raccolta fondi in favore di Zeudi Di Palma. La gieffina, arrivata quinta nella finalissima del Grande Fratello – dietro Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Helena Prestes e Jessica Morlacchi – pare aver stregato i followers creando una fanbase senza eguali. Tanto che a poche ore dalla sconfitta, le Zelena e le Zeudiners, i due potentissimi fandom che in questi mesi hanno sostenuto Zeudi, sono intervenute a gamba tesa online.

Non con insulti, o ribellioni social estemporanee. Ma con una campagna organizzata su GoFundMe, accompagnata da una didascalia che è tutta un programma: "Nonostante l’enorme ingiustizia subita, questo è il nostro modo di rimediare agli errori altrui". E così ha preso il via, nei giorni scorsi, una raccolta fondi frenetica per la Di Palma. E la notizia più recente è che la cifra totale messa da parte ha toccato quota 51.785 euro. Sopra, quindi, il valore della vincita di Jessica Morlacchi, che dei 100mila euro ricevuti potrà tenere solo la metà.

La reazione choc di Alfonso Signorini

Eppure quello che sta succedendo non ha esaltato proprio tutti. Alfonso Signorini, ad esempio, si è ribellato alla notizia della raccolta fondi ‘monstre’ senza usare mezzi termini. "Ma stai scherzando? Ma è vera ‘sta roba?", ha sbottato il conduttore, "i concorrenti del reality percepiscono un cachet, Zeudi Di Palma ha già vinto il suo piccolo bottino come concorrente perché viene pagata, ha firmato un contratto e ha preso dei soldi per fare il Grande Fratello. Anche chi viene in studio. Hanno un cachet a puntata che viene regolarmente retribuito".

Inoltre, Signorini si sarebbe espresso con forza anche contro la raccolta fondi per pagare un viaggio in Kenya a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. In quel caso il gesto era stato fatto dagli Shailenzo, fandom della (ormai ex) coppia bollente del Grande Fratello. Ma Alfonso ha ribadito il suo punto di vista: "Le raccolte fondi si fanno per ben altre cause che pagare una luna di miele a dei personaggi, questo è fanatismo". Come dargli torto, in effetti.

