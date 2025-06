Alessandro Preziosi: “Sandokan? La più bella serie che ho fatto”, la Rai ha pescato un gioiello. Perché L’attore non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la nuova fiction che lo vedrà al fianco di Can Yaman: “Una bellissima sfida, non è Elisa di Rivombrosa”

Alessandro Preziosi non sta più nella pelle. Tra i protagonisti della nuova serie Sandokan (in cui interpreta Yanez de Gomera, al fianco di Can Yaman nei panni della "Tigre della Malesia"), l’attore napoletano non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la fiction che sbarcherà in tv il prossimo dicembre. Alla presentazione tenutasi all’Italian Global Series Festival di Riccione, infatti, Preziosi ha definito Sandokan la "cosa più moderna, bella e affascinante" mai fatta in carriera. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Alessandro Preziosi sulla nuova serie Sandokan: le sue parole

Venerdì si terrà la presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025/26 e – tra le tante nuove produzioni annunciate – verrà ufficializzato anche il "ritorno" di Sandokan. L’eroe nato dalla penna di Emilio Salgari tornerà in tv a quasi mezzo secolo dallo storico sceneggiato con Kabir Bedi; nei panni della "Tigre della Malesia", questa volta, ci sarà Can Yaman, che al suo fianco avrà ovviamente il suo alleato e amico fraterno Yanez De Gomera, interpretato da Alessandro Preziosi. Intervenuto alla presentazione della fiction all’Italian Global Series Festival di Riccione, l’attore napoletano si è detto entusiasta del progetto. "Una bellissima sfida. In tanti anni, dal 2007, da Sant’Agostino ai vari generi, questo è quello che mi ha affascinato di più" ha spiegato Preziosi, che non si è nascosto e ha ammesso di avere raggiunto il picco della sua carriera: "Questa, senza smorzare le serie precedenti che ho fatto, è la cosa più moderna, bella e affascinante che abbia mai fatto in tutta la mia vita". L’attore ha anche lanciato una provocazione al pubblico, rimasto impressionato dalla qualità delle prime immagini della nuova serie prodotto da Lux Vide con Rai Fiction, in onda su Rai 1 a dicembre 2025: "Sandokan non è come Elisa di Rivombrosa".

Il personaggio di Yanez e il ruolo di Can Yaman

All’interno di un cast dal sapore internazionale (oltre al già citato Can Yaman, nella serie ci saranno Ed Westwick, Alanah Bloor, John Hannah, Madeleine Price e Samuele Segreto), Alessandro Preziosi ha spiegato al pubblico dell’Italian Global Series Festival di essere rimasto impressionato dalla scrittura del suo personaggio: "Yanez è un inno all’amicizia, alla fede e alla fratellanza. C’è qualcosa di profondo. Quando si impugna un’arma per ribellarsi, nasce uno scrupolo. È rispondere alla violenza con la violenza. Ma la libertà di pensare non te la può togliere nessuno". Anche Can Yaman, dal canto suo, ha definito Sandokan il suo "ruolo della vita", che lo ha messo a dura prova tra la dieta per perdere 10 chili alle lezioni di dizione, di storia e cultura locale affrontate in questi mesi di riprese.

