Rodrigo Guirao Díaz, chi è l'attore (bellissimo) che rimpiazza Can Yaman in Viola come il mare 3 L'attore turco non farà parte della terza stagione della fiction con Francesca Chillemi. Dubbi sulle motivazioni. E al suo posto arriverà Rodrigo Guirao Díaz. Ecco i dettagli.

Mentre le riprese di Viola come il mare 3 proseguono, una notizia choc raggiunge i fan della fiction. Pare che Can Yaman, assoluto protagonista dello show insieme a Francesca Chillemi, non farà parte del cast della prossima stagione. Un colpo durissimo, dovuto (forse) ai nuovi impegni della star turca. Anche se alcuni parlano di divergenze creative e professionali con la collega Chillemi, che potrebbero aver spinto Yaman a rinunciare alla serie tv. In ogni caso, al posto di Can arriverà un altro attore straniero estremamente carismatico, Rodrigo Guirao Díaz. Vediamo qui sotto di chi si tratta e tutti i dettagli sull’addio di Can Yaman alla fiction Mediaset.

Can Yaman, l’addio inatteso a Viola come il mare 3

Niente da fare, per i fan di lunga data dell’attore turco Can Yaman. Perché a quanto pare il Demir della serie Mediaset, apprezzatissima in questi anni dal pubblico, non farà più parte della storia a partire dalla prossima stagione. Le riprese sono ancora in corso, e quindi potrebbero essere filtrate voci attendibili sull’assenza ‘pensante’ del turco. Una scelta, questa, che potrebbe avere più di una ragione.

In primis, potrebbe pesare il nuovo corso che Yaman sta cercando di imprimere alla sua carriera. L’attore ha senza dubbio scelto di concentrarsi su progetti internazionali di ampio respiro, del calibro di Sandokan ed El Turco, che richiedono viaggi frequenti e lunghi mesi di riprese tra Europa e Medio Oriente. Ma questa non sarebbe l’unica motivazione, stando alle voci.

C’è infatti chi parla di divergenze, forse personali, forse professionali, tra Can e Francesca Chillemi. Non c’è nulla di confermato, sia chiaro. Ma eventuali dissapori potrebbero aver reso necessaria la partenza dell’interprete turco. Nel frattempo, il sostituto di Yaman nella fiction sarà con ogni probabilità l’attore argentino Rodrigo Guirao Díaz. Volto già molto noto in Italia e all’estero. Non sappiamo però quale ruolo avrà, esattamente, nella nuova stagione di Viola come il mare.

Chi è Rodrigo Guirao Díaz

Rodrigo Guirao Diaz, attore di origini argentine, è nato il 18 gennaio 1980 a Vicente Lopez, nella provincia di Buenos Aires. Prima di recitare, Rodrigo ha lavorato per anni come elettricista, barista e modello. Poi il cambio di vita, con gli studi di recitazione presso la Escuela de Teatro de Buenos Aires e l’inizio di un’avventura folgorante.

Guirao ha debuttato in tv in Argentina, nei primi anni 2000. Diventando poi popolarissimo, anche in Italia, nel ruolo di Nicolas all’interno della serie per ragazzi Il Mondo di Patty. È poi riapparso in Italia nelle fiction Terra Ribelle (2010-2012), La Certosa di Parma (2012) e Violetta (2011). Quanto alla sua vita privata, Rodrigo Guirao è parecchio riservato. Ma dovrebbe essere impegnato al momento in una relazione con l’attrice Arianna Aragón.

