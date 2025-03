Mediaset, le novità di aprile 2025: Ilary Blasi sostituisce Signorini e Vanessa Incontrada riappare dopo il flop Tutte le novità in arrivo e le grandi conferme nei palinsesti di Mediaset: dall'addio al Grande Fratello al suo spin-off The Couple e alla fiction con Incontrada

Aprile è alle porte e tante novità nei palinsesti Mediaset del 2025 sono in arrivo nella prima serata di Canale 5, Italia 1 e Rete 4: tra questi c’è il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi e intitolato The Couple, descritto come uno spin-off di Grande Fratello, tanto che la versione spagnola si chiama proprio Gran Hermano Duo. Quindi, dopo l’imminente addio dello show di Alfonso Signorini, previsto il 31 marzo 2025 con la finale, le dinamiche a cui ci ha abituato la casa più spiata d’Italia potrebbero ripresentarsi in un altro format e con nuovi personaggi, noti e comuni, "rigorosamente in coppia".

A continuare ad allietare le serate dei telespettatori sono anche i programmi d’intrattenimento come il Serale di Amici, con Maria De Filippi sempre in forma, e Lo show dei record, presentato ancora una volta da Gerry Scotti, tra i protagonisti indiscussi del primo canale di Mediaset, insieme alle trasmissioni dedicate all’attualità, alle inchieste e più in generale all’informazione, tra cui Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, Le Iene e È sempre Cartabianca, presentato da Bianca Berlinguer. Ma ora concentriamoci sulle vere novità di aprile 2025 nei palinsesti di Mediaset, dove compare anche la nuova fiction Tutto quello che ho con protagonista Vanessa Incontrada, già interprete di numerose produzioni televisive italiane e reduce dall’inaspettato flop di Zelig, la cui scorsa stagione lo scorso gennaio è andata molto al di sotto delle aspettative della rete in tema d’ascolti.

Mediaset, le novità di aprile 2025: Ilary Blasi torna alla conduzione con The Couple

Ormai conosciuta per le innumerevoli gaffe in prima serata, Ilary Blasi è pronta a imbarcarsi in una nuova avventura televisiva e a far sorridere il pubblico di Mediaset dopo il sempre più vicino addio al Grande Fratello, la cui finale si terrà il prossimo 31 marzo (pare che la puntata speciale dove i concorrenti avrebbero dovuto risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso sia stata cancellata).

L’inedito reality show – The couple è il titolo – debutterà in televisione il 7 aprile 2025 e sarà trasmesso fino a metà maggio, con la messa in onda fissata in prima serata su Canale 5 ogni lunedì (salvo cambiamenti nel palinsesto). Il format prevede la partecipazione di ben 8 coppie che dovranno sopportarsi a vicenda proprio all’interno della location usata per il Gf, la casa di Cinecittà più spiata d’Italia, per vincere l’ambito montepremi finale di un milione di euro.

Secondo la descrizione ufficiale, infatti, i protagonisti del reality "saranno personaggi noti e persone comuni: vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere".

Vanessa Incontrada nella fiction Tutto quello che ho

Diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca e divisa in quattro prime serate su Canale 5 a partire da mercoledì 16 aprile 2025, la fiction targata Mediaset ha come protagonisti Lavinia (Vanessa Incontrada) e Matteo (Marco Bonini), rispettivamente un’avvocata e un poliziotto, una madre e un padre. I due formano da sempre una coppia affiatata, ,ma tutto cambia con la scomparsa della figlia Camilla, 18 anni, il cui corpo viene trovato in un campo di mais.

Kevin, interpretato da Ibrahima Gueye, viene accusato del suo omicidio e arrestato, ma i genitori di Camilla non la pensano allo stesso modo sulla sua presunta colpevolezza. Lavinia, infatti, crede che la verità sia un’altra, mentre Marco è certo che a compiere il crimine è stato il giovane di origini africane.

Altri programmi e fiction ad aprile 2025 nei palinsesti Mediaset: da Amici a Tradimento

Come anticipato, prosegue la messa in onda di alcuni programmi ben collaudati targati Mediaset. Tra questi, è impossibile dimenticare il Serale di Amici, trasmesso ogni sabato in prima serata su Canale 5, e Lo show dei record, in onda la domenica sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, così come la fiction Tradimento che vede il ritorno di Can Yaman sul piccolo schermo ogni venerdì in Italia. Ecco le altre trasmissioni di Mediaset:

Le Iene e Le Iene presentano Inside, rispettivamente il martedì e la domenica in prima serata su Italia 1;

È sempre Cartabianca, in onda ogni martedì sera su Rete 4;

Dritto e Rovescio, trasmesso il giovedì su Rete 4;

Zona Bianca, la domenica su Rete 4;

Fuori dal Coro, il mercoledì su Rete 4;

Quarta Repubblica, il lunedì su Rete 4;

Quarto Grado, il venerdì sempre su Rete 4.

