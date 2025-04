Fiction Rai, arriva il ‘nuovo’ Commissario Montalbano e Un Professore 3 si prende una star di Che Dio Ci aiuti Grandi novità in arrivo sulla rete ammiraglia: Una finestra vista lago è la nuova serie tv pronta a conquistare il cuore degli italiani con sorprese e personaggi tutti da amare.

Siamo da poco entrati nella primavera, ma in casa Rai gli addetti ai lavori stanno già preparando la programmazione per il palinsesto autunno-inverno, come sempre ricco di grandi novità e sorprese. In particolare, tra qualche mese potremo assistere al debutto della nuova fiction Rai Una finestra vista lago che, con le prime foto provenienti dal set, rievoca già le fantastiche atmosfere di un’altra fiction amatissima: Il Commissario Montalbano. Ma ancora non è tutto, perché nella programmazione Rai ci sarà anche la terza stagione di Un Professore che vedrà una new entry molto speciale, direttamente da Che Dio ci Aiuti: scopriamo di più.

Rai, arriva Una finestra vista lago: il ‘nuovo’ Commissario Montalbano

Il prossimo autunno debutterà in Rai la nuova fiction intitolata Una finestra vista lago, tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Vitali, che vedrà tra i protagonisti gli attori Antonio Folletto, Giulia D’Aloia, Paola Minaccioni, Edoardo Purgatori, Domenico Centamore, Vincenzo Nemolato e Claudia Potenza. Un progetto in pieno stile commedia all’italiana ambientato tra gli anni Venti e gli anni Settanta, dove tutti i sette personaggi protagonisti si chiameranno Giuseppe Arrigoni, dando vita a una serie di equivoci e colpi di scena.

Di recente è stata resa pubblica una foto dal set della nuova fiction, e questo non ha fatto altro che scatenare ancora di più la curiosità dei telespettatori. La foto in questione, fatta sul set del Lago d’Orta, ritrae Antonio Folletto e Giulia D’Aloia: lui con l’uniforme da ufficiale e baffo curato, lei con uno scialle a maglia e berretto bianco. Ma il vero protagonista è il paesaggio caratterizzato dalle montagne invernali e dal lago. Immediata dunque la rievocazione delle atmosfere classiche de Il Commissario Montalbano, un’altra amatissima serie in cui lo stesso paesaggio diventa parte integrante del racconto.

Fiction Rai, Un Professore 3 si prende una star di Che Dio Ci aiuti

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 è però previsto anche il ritorno di Un Professore 3, l’amata fiction che vede tra i protagonisti Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas e Damiano Gavino. Questa nuova stagione porterà con sé anche due new entry: la bravissima Nicole Grimaudo, che entrerà nella serie nel ruolo di preside, e una star di Che Dio Ci aiuti. In particolare, parliamo di Tommaso Donadoni, conosciuto per il ruolo di Pietro nell’amata serie con Suor Azzurra (Francesca Chillemi). In Un Professore 3, Tommaso interpreterà un nuovo personaggio di nome Thomas. Insomma, grandi novità e soprese in arrivo per tutti gli amanti della fiction Rai.

