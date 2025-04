The Couple, Ilary Blasi non farà la fine del GF: “Tolleranza zero al televoto”. La strategia anti-fandom Manca sempre meno all’inizio del nuovo reality game di canale 5 che vedrà sfidarsi otto coppie di volti noti: ecco tutto quello che c’è da sapere.

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per l’inizio di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 7 aprile. Il gioco vedrà otto coppie concorrenti che vivranno nello stesso spazio (ancora segreto) e dovranno affrontare sfide di ogni genere. La coppia vincitrice, alla fine, porterà a casa un montepremi da urlo di 1 milione di euro. Per la partenza è quasi tutto pronto, non rimane quindi che scoprire anche gli ultimi dettagli su questo nuovo game show e, soprattutto, chi saranno gli attesissimi concorrenti: scopriamolo.

The Couple, tolleranza zero verso i voti truccati: la strategia

Dopo le polemiche che hanno visto protagonista l’ultima edizione del Grande Fratello, a causa di voti ritenuti truccati perché provenienti da bot, VPN e account falsi, la prima cosa su cui gli autori di The Couple hanno voluto fare il punto è proprio il regolamento che definirà la votazione del pubblico. Da quanto emerge, il televoto sarà regolato in maniera trasparente e molto più rigida, con tolleranza zero nei confronti di eventuali strategie esclusive o voti truccati. Insomma, Ilary Blasi ha pensato bene di mettere le mani avanti per evitare gli errori e le polemiche che hanno invece investito Alfonso Signorini al GF.

L’obbiettivo rimane quello di dare al pubblico un format pulito e trasparente, che mette all’angolo i fandom tossici, i call center, i gruppi telegram, software automatici e tutte le possibili strategie per truccare il televoto. Proprio per questo a The Couple si voterà solo attraverso gli sms con una preferenza per ogni utenza. Inoltre si potrà votare solo se maggiorenni, con numeri italiani e con operatori ufficiali. Il tutto validato da società specializzate che effettueranno controlli incrociati.

The Couple, chi saranno i concorrenti

Veniamo ora al tema più scottante: le otto coppie che parteciperanno a questa prima edizione di The Couple. Nonostante non sia ancora stato rivelato tutto, sono già emersi i primi possibili nomi. La prima coppia confermata è quella composta da Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, e il suo migliore amico (ed ex ragazzo) Pierangelo Greco. A loro si aggiunge anche la coppia formata da Manila Nazzaro, ex Miss Italia, e il marito Stefano Oradei, ex ballerino di Ballando con le stelle. A seguire troveremo anche le sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, entrambe attrici e artiste conosciute, e Thais Souza Wiggers, ex velina, anche se per il momento non sappiamo ancora con chi farà coppia.

Tra gli altri possibili nomi, al momento non ancora confermati, troviamo anche Elena Barolo, Irma e Lucia Testa e Antonino Spinalbese. Alcuni rumors sostengono che in coppia con l’ex compagno di Belen Rodriguez potrebbe approdare Daniele Dal Moro, ex gieffino, anche se per il momento queste rimangono solo ipotesi.

