Flop di ascolti per Il Turco. Dopo un tiepido debutto con un 10,9% di share lo scorso martedì, l’ultima puntata della nuova fiction Mediaset con Can Yaman e Greta Ferrosi si è conclusa conquistando solo 1 milione e 761mila spettatori, fermandosi all’11,3% di share. L’assenza di Stefano De Martino con il suo Stasera tutto è possibile non è bastata a far decollare la miniserie in costume, anzi: a trionfare nella prima serata di ieri sera è stata Fuochi d’artificio, la nuova serie diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard, che ha intrattenuto 2 milioni e 4mila spettatori con il 17% di share. Sebbene gli ascolti siano effettivamente stati deludenti, il pubblico pare aver apprezzato comunque Il Turco, se non altro l’interpretazione di Yaman. Sui social, infatti, tanti i commenti positivi per l’attore.

Can Yaman apprezzato sui social, ma Il Turco fa flop negli ascolti

Ascolti deludenti per l’ultima puntata de Il Turco. La miniserie con Can Yaman, partita martedì 8 aprile con un 10,9% di share, si è conclusa ieri con l’11,3%, dato assolutamente poco confortante. Se al debutto, lo scarso interesse del pubblico si poteva attribuire alla presenza di STEP e Stefano De Martino su Rai 2, i dati della puntata finale non hanno scuse: la miniserie non ha conquistato i telespettatori. Eppure sui social i commenti entusiasti per l’interpretazione del protagonista non sono mancati. Su X tantissimi utenti hanno recensito la fiction lodando le doti dell’attore, felici per il suo ritorno in TV: "Tutto ciò che mi interessa e qui…. Grande serie, grande interpretazione di Can e tutti", " #CanYaman da brividi, si e’ superato, interpretazione impeccabile. Cast eccezionale. Si parla di un proseguo, vedremo…", "Criticatelo quanto volete. Can, per me, nella serie Il turco, è stato molto bravo", "Una scena stupenda.. forse una delle mie preferite. Bravissimo #CanYaman in #BalabanHasan un personaggio straordinariamente potente che Can ha saputo ottimante interpretare curandone anche i minimi particolari". Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

