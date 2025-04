Amadeus sfida De Martino, pubblico di Affari Tuoi spaccato: è il momento di decidere Gli ascolti tv danno ragione al nuovo conduttore, ma la nostalgia per Ama è vivissima. Il nostro sondaggio per rispondere alla domandona: chi è il più amato?

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Da mesi ormai, il nome di Stefano De Martino spicca in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Affari Tuoi, lo storico programma preserale che per qualche anno ha avuto Amadeus come volto di punta. L’avvicendamento tra i due non ha lasciato indifferenti né il pubblico né gli addetti ai lavori, alimentando un confronto interessante tra conduttori molto diversi, ma entrambi capaci di entrare nelle case degli italiani con uno stile personale e riconoscibile.

Amadeus: il veterano della TV generalista

Amadeus, con oltre trent’anni di carriera televisiva, è diventato una vera e propria istituzione. Dopo gli esordi in radio, il suo volto ha conquistato il piccolo schermo grazie a programmi di successo come L’eredità, I soliti ignoti e, soprattutto, il Festival di Sanremo, che ha rilanciato con ascolti da record e un’impronta moderna e inclusiva. La sua conduzione è rassicurante, pacata ma coinvolgente: Amadeus riesce a mettere a proprio agio gli ospiti e il pubblico con una naturalezza che si basa sull’esperienza e sulla profonda conoscenza dei meccanismi televisivi. In un mondo televisivo sempre più frenetico, lui rappresenta una certezza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stefano De Martino: il volto nuovo che convince

Stefano De Martino, invece, rappresenta la nuova generazione della TV. Ex ballerino di Amici, ha saputo reinventarsi come conduttore grazie al suo carisma, all’ironia e a una presenza scenica che unisce leggerezza e brillantezza. In programmi come Stasera tutto è possibile, Bar Stella e ora proprio Affari Tuoi, ha mostrato una crescita costante, riuscendo a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel panorama televisivo italiano. Il suo modo di stare in scena è diretto, empatico, a tratti irriverente, capace di far sorridere senza mai risultare fuori luogo.

Affari Tuoi: da Amadeus a De Martino

L’inevitabile confronto tra i due si è acceso soprattutto con il passaggio di testimone alla guida di Affari Tuoi. Amadeus ha saputo risollevare le sorti del programma, rendendolo uno dei più seguiti della fascia preserale, con ascolti che superavano costantemente i cinque milioni di spettatori. Ha puntato sulla semplicità e sull’emozione, costruendo un clima familiare e coinvolgente.

De Martino, dal canto suo, ha accettato la sfida con determinazione e ha portato una ventata di freschezza al format, pur mantenendone intatta l’anima. Il suo approccio più scanzonato e giovanile ha trovato subito riscontro nel pubblico. Con garbo e spontaneità, riesce a dare leggerezza anche ai momenti di maggiore tensione del gioco. E gli ascolti continuano a premiarlo, dimostrando che il pubblico apprezza la sua evoluzione.

Il confronto tra i due campioni della TV

Nonostante i due si siano sempre apertamente supportati, con Amadeus felice di vedere il collega al suo posto nel programma da lui condotto, tanto da dare anche dritte e suggerimenti al ballerino, si è sempre discusso di una certa "rivalità", non personale sia chiaro, quanto più legata alla semplice gara degli ascolti e alla curiosità del pubblico. Chi preferisce la solidità di Amadeus, chi invece è affascinato dalla verve di De Martino. Due modi diversi di fare televisione, entrambi efficaci, entrambi apprezzati. In fondo, si tratta di due generazioni e due linguaggi televisivi che convivono e si sfidano sullo stesso campo. E proprio questa alternanza rende la TV più dinamica, più ricca, più capace di parlare a tutti.

Gli ascolit tv non ci bastano: vogliamo sapere la tua opinione

E tu, da che parte stai? Preferisci l’eleganza collaudata di Amadeus o la freschezza travolgente di Stefano De Martino? Sembra sia arrivato il momento del verdetto definitivo. Vota il tuo conduttore preferito e facci sapere chi secondo te merita il podio del cuore del pubblico!

Potrebbe interessarti anche