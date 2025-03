La svolta di Amadeus, Bruganelli 'perde' Madonia, i guai di Ilary Blasi e gli altri gossip della settimana Gli ultimi sette giorni sono stata ricchi di eventi e scoop imprevisti. Dall'arruolamento dell'ex Sanremo ad Amici, fino ai problemi del reality "The Couple". Ecco il recap.

Sono passati altri sette giorni di gossip ‘furiosi’ e clamorosi. In questa settimana che volge al termine, abbiamo appreso che (con ogni probabilità) il ballerino Angelo Madonia sarà tra i concorrenti della prossima stagione de L’Isola dei Famosi. Probabilmente non ci sarà spazio, invece, per la sua compagna Soni Bruganelli, che però potrebbe ritagliarsi un ruolo come ospite ricorrente in studio. Intanto Ilary Blasi dovrà attendere ancora, per il debutto del suo nuovo reality "The Couple", mentre il Grande Fratello sembra costretto a fare gli straordinari. E infine Amadeus, dopo mesi di incertezze in casa Discovery, si è guadagnato un posto tra i giudici del Serale di Amici. Vediamo qui sotto tutti i particolari e il recap completo della settimana.

Sonia Bruganelli, Madonia e l’incognita Isola dei Famosi

Il più che discusso Angelo Madonia, cacciato da Ballando per "divergenze profezsionali" con Federica Pellegrini, sarebbe pronto a sbarcare in Honduras. Sembra infatti destinato a fare parte del prossimo cast de L’Isola dei Famosi, come segnalato di recente dall’esperta di gossip Deianira Marzano. "Alla Kings League ci sono Madonia e la Bruganelli", ha riportato la Marzano, "lui diceva ad un amico che abbiamo in comune che partecipa all’Isola dei Famosi!". Poi la conferma: "Madonia sarà concorrente all’Isola dei Famosi".

Non è chiaro, però, se anche Sonia Bruganelli avrà un ruolo da spendere nella nuova edizione. L’anno scorso se l’era cavata come opinionista, ma l’edizione de L’Isola di Luxuria era stata un disastro su tutta la linea. E lei stessa avrebbe negato di voler ritornare in quei panni. Resta comunque la possibilità che Mediaset, per giocare un po’ sulle controversie e sulla popolarità della coppia Bruganelli-Madonia, alla fine chieda a Sonia di presenziare come ospite ricorrente.

Ilary Blasi nei ‘guai’ con The Couple

Intanto Ilary Blasi, prossima conduttrice su Canale 5 del reality The Couple, mastica amaro. Sembra infatti che il casting del programma – una sorta di Grande Fratello a coppie – non sia ancora concluso. Serviranno altri giorni per chiudere la partita, e quindi il debutto iniziale, previsto per i primi di aprile, dovrebbe slittare.

Di conseguenza potrebbero esserci stravolgimenti anche per il Grande Fratello. Il reality di Signorini, infatti, doveva concludersi il 31 marzo prossimo con la finalissima. Ma dati i ritardi di The Couple, che seguirà il Gf nella stessa fascia oraria di Canale 5, ora potrebbe essere necessaria una correzione di rotta. Tradotto: si prevede una puntata speciale del Gf, dopo la finale, che fungerebbe da ‘festa celebrativa dell’edizione’. Ma per il momento lo slittamento non è certo.

Amadeus sbarca ad Amici e ‘sogna’ il dopo Striscia

Buone notizie, infine, per il conduttore Amadeus. Nonostante il contratto plurimilionario firmato col canale Nove, l’ex direttore artistico di Sanremo sarà uno dei giudici del Serale di Amici 24. Un colpo grossissimo per il talent di Maria De Filippi, che avrebbe già affiancato al conduttore anche Malgioglio come seconda ‘star’. Mentre il terzo nome in giuria sembra una lotta a due tra Veronica Peparini e Raimondo Todaro.

"Fumata bianca! Amadeus è il nuovo giudice del Serale di Amici", ha riportato il portale Bubinoblog, "l’iconico talent show ideato e condotto da Maria De Filippi al via sabato 22 marzo su Canale 5. Discovery, di cui Amadeus è diventato il nuovo volto di punta sul Nove, ha dato l’autorizzazione ma al tempo stesso gli ha ridotto il cachet". Pare infatti che gli scarsi successi sul Nove abbiano spinto il colosso dello streaming a ridurre lo stipendio al conduttore. E non è detto, poi, che Amadeus non stia già guardando altrove.

Le voci parlano infatti di un interessamento di Canale 5: secondo AdnKronos, i risultati non entusiasmanti di Striscia La Notizia potrebbero spingere i vertici a sostituire (o alternare) il programma di Antonio Ricci con alcuni game show in access prime time. E quale nome migliore, se non quello di Amadeus, per condurli?

