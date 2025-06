Sonia Bruganelli lancia frecciate a Selvaggia Lucarelli e Paolo Bonolis: "Coi figli sono più presente di lui" L'ex opinionista parla senza filtri della sua esperienza a Ballando con le stelle, del rapporto con Selvaggia Lucarelli e della separazione da Paolo Bonolis.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nel nuovo episodio del podcast Non lo faccio x moda di Giulia Salemi, uscito il 23 giugno, Sonia Bruganelli ha raccontato senza giri di parole alcuni momenti chiave della sua vita. Carriera, relazioni, famiglia: tutto ammesso in modo diretto. Ecco quindi tutte le verità delle celebre opinionista, ora svelate anche al pubblico.

Il rapporto con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle

Durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, Bruganelli e Selvaggia Lucarelli hanno spesso avuto degli scontri in puntata. Lei, nel podcast, ha spiegato senza problemi com’è andata: "Lei ha quel ruolo che fa molto bene e io un altro. Le dinamiche sono giuste, se prendono me sanno benissimo che quello è anche ciò che volevo dare". Poi ha aggiunto: "Quando finisci di ballare non hai ossigeno e nemmeno la risposta pronta. Emotivamente è stato abbastanza forte ma ci sta tutta. Avrei potuto ballare meglio anche".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sonia Bruganelli e la separazione da Paolo Bonolis

Bruganelli ha parlato anche della fine del suo lungo rapporto con Paolo Bonolis. "Non sono la stessa ogni anno che passa. Sono cresciuta, sono cresciuti i miei figli. Mi sono resa conto che la mia leggerezza o non curanza di quello che dicevo poteva ferire i miei figli. Si cambia e ho smesso di essere incaz*ata". Oggi vive con la figlia, mentre gli altri figli stanno nell’appartamento accanto. "Da quando mi sono separata ho iniziato a fare la mamma come non avevo mai fatto. Ora sono una mamma prima di tutto". Ha anche detto che se avesse conosciuto Paolo a quarant’anni, forse starebbero ancora insieme. Ma, come ha spiegato, separarsi è stato difficile, sì, ma necessario. Ora ha infatti trovato un nuovo equilibrio: "In coppia, quando c’è qualcosa che non va, perdi di vista un po’ i figli. Ora siamo due genitori io e Paolo. Io sono molto presente, più di lui, per indole". Ma non mancano i momenti di sconforto, come quello vissuto poche sere fa: "Ho pianto, ero triste. Discussioni, roba da normale amministrazione. Quando piangi scarichi tanto altro, poi mia figlia è partita, mi manca. Tante cose".

Il nuovo equilibrio con Angelo Madonia e il parere su Giulia Salemi

Ora ha una relazione con Angelo Madonia, ballerino. E i figli non sembrano avere problemi. "Davide è molto complice con Angelo, se sto bene io stanno bene loro". Ha raccontato che fu proprio il figlio a voler conoscere Angelo, perché curioso di capire con chi passasse il suo tempo. Una situazione che oggi è serena e stabile. Nessun filtro nemmeno su Giulia Salemi. A lei ha detto chiaro e tondo: "Non ero spinta a conoscerti o vederti". Ora, invece, si fida e si racconta, quindi le cose talvolta cambiano.

Potrebbe interessarti anche