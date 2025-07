Giovanna Civitillo fuori dalla Rai, interviene Sonia Bruganelli: i sospetti sull’addio della moglie di Amadeus L'ex di Paolo Bonolis ha postato una storia sibillina su Instagram, puntando il dito contro un non meglio precisato responsabile. E anche il conduttore ha rincarato.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web (e non solo). Giovanna Civitillo, moglie del conduttore Amadeus, non sarà confermata nel cast della nuova stagione di È sempre mezzogiorno, il fortunato cooking show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Al suo posto, secondo le indiscrezioni raccolte da Affari Italiani e rilanciate da Dagospia, arriverà invece Carlotta Mantovan, vedova del compianto Fabrizio Frizzi e volto noto della Rai. Una scelta che, in queste ore, ha scatenato reazioni e commenti social piccati, compreso quello sibillino di Sonia Bruganelli. Che all’interno di una storia Instagram ha pubblicato una frase (potenzialmente esplosiva) sull’identità del responsabile del destino di Civitillo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Giovanna Civitillo, l’addio Rai e la reazione choc di Sonia Bruganelli

Tra le reazioni social alla ‘cacciata’ Rai di Giovanna Civitillo – arrivata ieri in maniera inattesa – spicca in queste ore quella di Sonia Bruganelli. La produttrice tv ha infatti deliziato i suoi followers Instagram con un post alquanto sibillino, in cui ha prima condivido lo screenshot della notizia riguardante Giovanna. Per poi aggiungere la sua sentenza: "Davvero non è evidente chi ci sia dietro?".

Un messaggio, quello di Bruganelli, che ha subito scatenato il gossip, lasciando intendere che dietro l’uscita di scena della moglie di Amadeus ci sarebbero dinamiche interne alla Rai, e forse qualche ‘colpo basso’ personale. Ma al momento non è affatto chiaro a chi si stesse riferendo Sonia Bruganelli. Né se le sue velate accuse sono, dopotutto, totalmente attendibili. Bisogna infatti chiedersi: come fa la Bruganelli a sapere il dietro le quinte di quanto accaduto? Davvero è più informata di figure come Amadeus?

La scelta della Rai su Civitillo e la reazione di Amadeus

Una risposta parziale ce la da proprio il conduttore ex Sanremo. Che in queste ore, al pari della Bruganelli, ha affidato ai social il suo commento velato sulla vicenda. Lo ha fatto sempre tramite Instagram, Amadeus, decidendo di condividere uno spezzone di un video andato in onda sul Nove. Dove sentenzia: "Il tempo, come penso io, sistema sempre tutto".

Anche in questo caso, le parole di Amadeus sono vaghe e perciò ampiamente travisabili. Ma potrebbero confermare i sospetti sollevati dalla Bruganelli. Che entrambi sappiano qualcosa, allora? E saranno davvero al corrente degli stessi dettagli, o esistono particolari che devono ancora emergere? Non ci spingiamo oltre, per il momento. Limitandoci a ricordare che alla Civitillo, nel programma È sempre mezzogiorno, dovrebbe subentrare con ogni probabilità Carlotta Mantovan.

L’ex modella e giornalista, concorrente di Ballando con le stelle nel 2023, aveva già condiviso con Antonella Clerici l’avventura di Portobello. Ma adesso sarà chiamata a un compito ancora più difficile. E certamente Fabrizio Frizzi la guarderà dall’alto, orgoglioso di questa promozione inattesa.

