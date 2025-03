Grande Fratello nel caos, slitta la data della finale (‘colpa’ di Ilary Blasi): la nuova programmazione Grossi cambiamenti in vista per Mediaset, che riorganizza i palinsesti: problemi nel cast di the Couple di Ilary Blasi, quindi il Grande Fratello 'festeggia'.

Sembra che non ci sia pace per Alfonso Signorini, che sperava di finire i suoi impegni con la Casa più spiata d’Italia entro la fine del mese. In casa Mediaset si stanno infatti valutando cambiamenti. In particolare, l’attenzione si è focalizzata sul Grande Fratello e sul nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, The Couple. Le recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile slittamento della finale del Grande Fratello per accomodare lo spostamento della messa in onda di The Couple.

Grande Fratello: cosa succede alla finale

Il Grande Fratello, giunto alla sua ennesima edizione, ha visto la sua finale inizialmente programmata per il 31 marzo. Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti vicine a Mediaset, l’azienda starebbe valutando di prolungare il reality con una puntata speciale, una sorta di festa celebrativa dell’edizione, a una settimana dalla finale. Questa decisione sarebbe legata alla necessità di riorganizzare il palinsesto in vista del lancio di The Couple.

Il debutto di The Couple di Ilary Blasi

The Couple è il nuovo reality show di Canale 5, pronto a debuttare subito dopo la finale del Grande Fratello. Secondo le indiscrezioni, il programma potrebbe subire un lieve slittamento a causa di ritardi nella definizione del cast. A meno di tre settimane dall’inizio, infatti, i concorrenti non sarebbero ancora stati scelti del tutto, portando gli autori a richiedere più tempo per la selezione definitiva.

Una puntata speciale del Grande Fratello

Per ovviare a questa situazione, Mediaset starebbe considerando di allungare il Grande Fratello di una settimana con una puntata celebrativa. Questo speciale non intaccherebbe la data della finale, che rimarrebbe fissata al 31 marzo, ma aggiungerebbe un ulteriore appuntamento con il reality, in cui gli ex concorrenti potrebbero tornare per confrontarsi per l’ultima volta prima di chiudere definitivamente il sipario su questa edizione.

Nessuna conferma ufficiale per il GF di Alfonso Signorini

Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Mediaset o degli addetti ai lavori. Tuttavia, le indiscrezioni stanno già facendo discutere gli appassionati del programma, che si interrogano su quale potrebbe essere il futuro del Grande Fratello e se questo allungamento possa influenzare in qualche modo la tensione e l’attesa per la finale.

In attesa di dichiarazioni ufficiali, il pubblico aspetta di scoprire se effettivamente la rete deciderà di prolungare il reality e se The Couple subirà davvero un rinvio. Di certo, le prossime settimane saranno cruciali per definire il destino di entrambi i programmi di punta di Canale 5.

