“Sonia Bruganelli soffrirà per Madonia”, parla l’amico. La paura per L’Isola dei famosi Il ballerino ex Ballando Con le Stelle sarebbe già pronto alla sua nuova avventura da ‘naufrago’ su Canale 5, ma l’ex moglie di Bonolis soffrirà la sua assenza

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le voci si rincorrono ormai da tempo e manca solo l’ufficialità: Angelo Madonia è pronto per L’Isola dei Famosi. Nelle ultime settimane il nome del ballerino ex Ballando con le stelle è stato indicato tra i papabili concorrenti della prossima edizione del reality show di Canale 5, che debutterà il prossimo maggio sotto la nuova guida di Veronica Gentili. La sua compagna Sonia Bruganelli, tuttavia, non sarebbe entusiasta di questa nuova avventura da "naufrago" di Madonia; l’ex opinionista del reality avrebbe chiesto al ballerino di non partire alla volta dell’Honduras. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Angelo Madonia a L’Isola de Famosi: il parere di Sonia Bruganelli

A pochi mesi dalla burrascosa fine della sua esperienza a Ballando con le stelle (quando fu costretto a lasciare il programma di Milly Carlucci per "divergenze professionali" con Federica Pellegrini), Angelo Madonia sarebbe pronto a rilanciarsi in Mediaset. Stando a numerosi rumor, infatti, il ballerino è tra i principali indiziati per la 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, la prima condotta da Veronica Gentili. Il reality show di Canale 5 prenderà il via il prossimo maggio – dopo il gran finale del nuovo show di Ilary Blasi The Couple – e Madonia potrebbe dunque volare in Honduras per lungo tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La notizia è stata commentata anche da Sonia Bruganelli, la quale non si sarebbe mostrata certo entusiasta di questa nuova avventura da ‘naufrago’ del compagno. Come emerse da un’indiscrezione lanciata dal settimanale DiPiùTv, infatti, la produttrice tv ed ex moglie di Paolo Bonolis non si sarebbe nascosta: "Io direi che è il caso che tu rimanga in Italia. Sei già pazzo di tuo, senza digiunare…". Quello che è certo è che Sonia – scrive sempre DiPiùTv citando un amico della Bruganelli – soffrirà molto la lunga assenza di Madonia, alla quale è sempre più legata.

L’Isola dei Famosi 19, gli scenari della prossima edizione

Al via il prossimo maggio, la nuova edizione de L’Isola dei Famosi dovrà essere quella del rilancio dopo il flop dello scorso anno sotto la guida di Vladimir Luxuria. Quest’ultima potrebbe restare nel cast (tornando però nel ruolo di opinionista), mentre alla conduzione ci sarà Veronica Gentili. Per il ruolo di inviato salgono le quotazioni di Pierpaolo Petrelli, mentre al fianco di Luxuria ci potrebbe essere Dario Maltese. Non è da escludere, però, un rientro in corsa di Sonia Bruganelli, che potrebbe tornare nei panni di opinionista proprio per seguire più da vicino l’avventura del ‘suo’ Angelo Madonia.

Potrebbe interessarti anche