Angelo Madonia sbarca a L’Isola dei Famosi? Stando agli ultimi rumor, il ballerino ex Ballando con le Stelle sarebbe pronto a una nuova avventura televisiva e a volare in Honduras per prendere parte alla nuova edizione dello show in partenza la prossima primavera. Dopo l’addio al Grande Fratello e all’Isola, Mediaset potrebbe ora provare a convincere Sonia Bruganelli a tornare nel mondo dei reality per cavalcare l’hype della coppia. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Angelo Madonia a L’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

A pochi mesi dal suo chiacchieratissimo addio a Ballando con le Stelle (quando fu costretto a lasciare il programma di Milly Carlucci per "divergenze professionali" con Federica Pellegrini), Angelo Madonia sarebbe pronto a tornare in tv. Il ballerino, infatti, potrebbe figurare nel cast de L’Isola dei Famosi. La prossima primavera (non è ancora nota la data ufficiale, ma presumibilmente dopo il finale del Grande Fratello e il nuovo show di Ilary Blasi The Couple) prenderà il via la 19esima edizione del reality condotta da Veronica Gentili e il nome del compagno di Sonia Bruganelli sarebbe tra i principali candidati per un ruolo da naufrago. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che prima ha riportato la segnalazione di un utente ("Alla Kings League ci sono Madonia e la Bruganelli. Lui diceva ad un amico che abbiamo in comune che partecipa all’Isola dei Famosi!"), poi ha ‘confermato’: "Madonia sarà concorrente all’Isola dei Famosi".

Il ruolo di Sonia Bruganelli: lo scenario per il reality

Se da un lato, dunque, Angelo Madonia sarebbe pronto a sbarcare in Honduras (il suo nome si aggiunge ai rumor che parlavano di Camilla Giorgi, Marialuisa Jacobelli e Letizia Paternoster nel cast), dall’altro c’è curiosità su quello che potrebbe essere il ruolo di Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha detto addio a L’Isola dei Famosi e ai reality dopo l’esperienza da opinionista nell’ultima (e deludente) edizione condotta da Vladimir Luxuria: "Se rifarei l’opinionista a L’Isola dei Famosi o al Grande Fratello? No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality" commentò lo scorso anno. Con il suo compagno concorrente in gara, tuttavia, Mediaset potrebbe cercare di coinvolgere Sonia nel programma per cavalcare l’hype attorno alla coppia, che a Ballando con le Stelle (a ruoli invertiti, con lui maestro e lei concorrente) – tra siparietti e polemiche – si ritagliarono un enorme spazio e visibilità. La presenza di Sonia Bruganelli all’Isola non è quindi da escludere, se non come opinionista almeno come ospite ricorrente.

