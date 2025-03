“Amadeus sfida De Martino su Canale 5”, l'ipotesi clamorosa oltre il serale di Amici. Cosa sappiamo Striscia la Notizia sta vivendo da un po' di tempo una certa sofferenza e i vertici di Mediaset potrebbero affidare l'access prime time ad Amedeus, che sfiderebbe così Affari Tuoi.

Striscia la Notizia è il tg satirico per eccellenza, in onda dall’ormai lontano 1988. Se fino a qualche anno fa il format di Antonio Ricci era solito sbaragliare la concorrenza dell’access prime time, arrivando addirittura a creare neologismi che sono poi entrati a tutti gli effetti nel vocabolario italiano, ora si ritrova invece in forte sofferenza, puntualmente battuto da De Martino con Affari tuoi su Rai1. Secondo le ultime indiscrezioni, i vertici starebbero dunque valutando di sostituire il tg (almeno per una parte della stagione) con un nuovo game show, e alle sue redini potrebbe approdare addirittura Amadeus: scopriamo di più.

Striscia la Notizia in sofferenza: spunta l’ipotesi sostituzione

Negli ultimi anni, Striscia la Notizia ha inevitabilmente risentito del cambiamento dei tempi e della forte concorrenza. L’attuale stagione continua ad aggirarsi attorno a una media di ascolti del 14% e ogni sera si ritrova a perdere a mani basse contro uno Stefano De Martino che, con Affari tuoi, riesce invece a fare il doppio degli ascolti. Tutto questo, avrebbe dunque portato i vertici Mediaset a riflettere sui costi del programma in rapporto agli introiti pubblicitari. E, secondo le ultime indiscrezioni di Adnkronos, starebbe prendendo piede l’ipotesi di sostituire il tg satirico (almeno per parte della stagione) con dei game show.

Amadeus a Mediaset: ipotesi clamorosa

Ma ancora non è tutto, perché questi ultimi rumors hanno anche dato il via a ipotesi clamorose secondo le quali al timone di questi nuovi game show Mediaset potrebbe approdare Amadeus. Al momento ricordiamo che il conduttore ha firmato un contratto con Discovery per almeno altri tre anni, tuttavia, considerando che fino ad ora non è riuscito ancora a sfondare sul Nove, in futuro potrebbe anche decidere di allargare il suo raggio di azione valutando un suo approdo al ‘Biscione’.

Amadeus, in realtà, ha già lavorato a Mediaset, che lo lanciò tra fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 (quando esplose alla guida del Festivalbar) e poi nel biennio 2006-2008, quando però la sua esperienza a Cologno Monzese non fu soddisfacente. Ora però le cose sono nettamente cambiate, e molto presto potremo vederlo in prima serata su Canale 5 come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi. E proprio questa potrebbe essere vista come una prima manovra di avvicinamento per vederlo in pianta stabile su Canale 5 nel prossimo futuro. Al momento rimaniamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma non possiamo escludere che in futuro il buon Amadeus possa davvero decidere di fare un nuovo tentativo in casa Mediaset, magari alternandosi con Gerry Scotti alle redini dei game show dell’access prime time, direttamente in sfida con Stefano De Martino.

