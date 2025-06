Bianca Guaccero ‘tagliata’ dalla Rai, il retroscena e il ‘salvataggio’ di Nek: cosa succede Il programma Dalla Strada Al Palco potrebbe non essere confermato nei palinsesti. Nek a Domenica In è quasi certezza, ma Bianca Guaccero potrebbe essere out.

I Palinsesti autunnali della Rai continuano a delinearsi. Un programma che sarà rivoluzionato è sicuramente Domenica In, la cui nuova edizione di potrebbe vedere Mara Venier affiancata da altri conduttori. Secondo AffariItaliani, Gabriele Corsi è tra i nomi più vicini all’ingresso nel programma. Ancora in definizione la scelta del secondo co-conduttore: tra i principali candidati ci sono Nek, già conduttore su Rai 1, il comico Giovanni Vernia e anche Riccardo Rossi. Il nuovo partner dovrebbe occuparsi della parte musicale e di intrattenimento. Tuttavia, nelle scorse ore, un’indiscrezione darebbe quasi per certo la presenza del cantante accanto a Zia Mara. Inoltre, c’è un ulteriore rumor che riguarda un altro format: Dalla Strada Al Palco, programma promosso da Rai 2 a Rai 1, condotto da Nek, affiancato lo scorso anno da Bianca Guaccero. Di seguito, tutti i dettagli.

Dalla Strada Al Palco, conferma in bilico: Nek quasi salvo ma Guaccero no

Se Nek dovesse essere confermato accanto a Mara Venier a Domenica In, Bianca Guaccero potrebbe essere proprio ‘tagliata‘ dalla Rai. Il motivo potrebbe essere proprio la possibile non riconferma del format Dalla Strada Al Palco, condotto da Nek e, dallo scorso anno, anche dall’attrice e conduttrice. Ma andiamo con ordine. Come anticipato da Selvaggia Lucarelli e confermato da Davide Maggio, il cantante potrebbe essere uno dei valletti di Zia Mara nella prossima edizione del talk pomeridiano della domenica, anche se resta da chiarire per quante puntate. Secondo Dagospia, questa decisione sarebbe legata all’incertezza sul futuro del programma Dalla Strada al Palco (versione economica di Tu sì que vales, ideato da Carlo Conti), che Nek conduceva insieme a Bianca Guaccero. Il programma, inizialmente promosso da Rai 2 a Rai 1, sarebbe stato rimosso dalla programmazione. In attesa di conferme definitive da parte della Rai (che deciderà entro il 27 giugno), Nek è stato intanto ricollocato nella fascia domenicale.

Bianca Guaccero potrebbe rimanere a bocca asciutta: nessun programma per l’estate

Dopo il successo a Ballando Con Le Stelle, l’estate 2025 sembrava potesse rappresentare un momento importante per il ritorno in TV di Bianca Guaccero, con voci insistenti su una sua possibile conduzione di programmi come Unomattina Estate o L’Estate in diretta. Tuttavia, la Rai ha scelto altre conduttrici, mettendo da parte il talento della Guaccero. Attualmente, l’unica possibilità rimasta è la fascia pomeridiana di Rai 1 al posto di La Volta Buona, in pausa estiva, ma anche su questo slot la rete pare orientata verso altre scelte. Al momento, quindi, non c’è ancora un progetto concreto per lei, nonostante la sua comprovata bravura nel mondo dello spettacolo.

