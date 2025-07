Bianca Guaccero, quanto guadagna la conduttrice di Techetechetè: il cachet che non ti aspetti Sebbene non ci siano notizie certe, la cifra del cachet in Rai della conduttrice potrebbe aggirarsi attorno ai 250mila euro annui.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Bianca Guaccero e Nek tornano stasera su Rai 1 (sabato 19 luglio) con le repliche della scorsa stagione di Dalla Strada al Palco. Si parte con le puntate andate in onda lo scorso gennaio 2025, quando abbiamo potuto ammirare l’affiatamento della coppia alla conduzione dello show, e tutta la bellezza e bravura dell’ex vincitrice di Ballando con le Stelle. Guaccero, inoltre, è anche impegnata con la guida di Techetechetè Top Ten, nella prima serata di Rai 1 la domenica, programma in cui può sfoggiare tutto il suo fascino glamour e pop. Dopo aver trovato l’amore con Giovanni Pernice, nel corso della sua partecipazione a Ballando, la vita privata di Bianca è spesso sotto i riflettori, e tra le tante curiosità di fan e pubblico c’è anche chi si chiede quanto guadagni la conduttrice nei vari ruoli che ricopre in Rai. Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Bianca Guaccero in Rai: il cachet e il patrimonio della conduttrice

Come dicevamo, in tanti si chiedono a quanto ammontino i guadagni di Bianca Guaccero alla Rai. Tanti i ruoli e gli impegni della show girl nella Tv pubblica in questi anni: dalle serie come Capri, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?, alla conduzione di Detto Fatto, la partecipazione a Ballando con le Stelle, Sanremo 2025, fino a Dalla Strada al Palco e Techetechetè. Un ampio curriculum e tantissimo sostegno da parte del pubblico che la ama, ma nessuna notizia certa sul suo patrimonio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Diversi siti sul web, da TopicNews a Money, hanno provato a ipotizzare quando guadagna la conduttrice e per farlo hanno paragonato il suo lavoro a quello di colleghe come Caterina Balivo e Elisa Isoardi. Le due presentatrici pare che incassino un cachet che si aggira attorno ai 250mila euro annui, quindi è probabile che anche i guadagni di Guaccerro siano vicini a questa cifra. Per la sua presenza a Ballando con le Stelle, invece, pare abbia percepito tra i 20 e i 25mila euro a puntata, somma che nel talent varia a seconda della popolarità del concorrente. Tuttavia è bene ricordare che non ci sono numeri ufficiali e che si tratta solo di ipotesi.

Potrebbe interessarti anche