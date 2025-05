Bianca Guaccero, fuga d’amore e nozze in vista con Pernice (ma prima c'è Milly Carlucci) Alle Barbados con Pernice, mentre il suo ritorno in TV fa 'sognare': Guaccero si gode una pausa, mentre le voci su un possibile matrimonio iniziano a circolare.

Dopo un periodo così intenso, sia a livello lavorativo sia personale, era necessario staccare un po’ la spina e separarsi da tutti i cambiamenti che stanno avvenendo nella loro vita. Proprio per questo, le star dell’ultima stagione di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, hanno trascorso alcuni giorni di relax alle Barbados, mentre in Italia si diffondono alcune voci sul loro conto.

Vacanza ai Caraibi per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Una fuga lontano dai riflettori, senza annunci ufficiali o post programmati, documentata solo da un breve video condiviso una volta tornati. La coppia, sempre molto discreta sui social, ha scelto di godersi il tempo insieme lontano dal clamore mediatico. Bianca e Giovanni si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, dove lei ha partecipato come concorrente e lui come maestro. La loro intesa è cresciuta nel tempo, anche dopo la fine del programma. "Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere", aveva detto lei a Verissimo tempo fa.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: le voci sul matrimonio

Negli ultimi tempi si sono fatte più insistenti le voci su un possibile matrimonio tra i due. La vacanza ai Caraibi è stata interpretata da molti come un anticipo di luna di miele. A supportare l’ipotesi, alcune frasi pronunciate da Bianca, che in passato aveva detto di voler costruire una nuova vita insieme a Giovanni. Attualmente lui vive a Londra, dove lavora nei teatri come ballerino e coreografo. Lei è impegnata in Italia, ma i due riescono comunque a vedersi con una certa regolarità. Anche durante il compleanno di Bianca, Pernice non ha fatto mancare la sua presenza, con un messaggio affettuoso accompagnato dalla canzone Più bella cosa non c’è.

Il ritorno in TV con Milly Carlucci per Sognando… Ballando con le stelle

Nel frattempo, Bianca Guaccero tornerà presto in televisione. Milly Carlucci l’ha voluta nel nuovo programma Sognando… Ballando con le stelle. Stavolta non sarà in gara, ma farà parte del team dei "mentori", con il compito di seguire e supportare i concorrenti in gara. Un ruolo diverso, che segna un cambiamento nel suo percorso televisivo. Bianca aveva vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle proprio insieme a Giovanni, e ora rientra nel format in una veste nuova, ma sempre centrale.

Una relazione lontana dai social

Intanto la coppia continua a mantenere un profilo basso. Pochi post, nessuna intervista in coppia, nessun annuncio ufficiale. Preferiscono vivere la loro relazione in modo privato, senza cercare visibilità. Le voci sul matrimonio non sono state né confermate né smentite, ma l’affiatamento tra i due è evidente. Per ora nessuna data ufficiale, ma i fan restano in attesa di sapere se davvero le nozze sono vicine, o se i due si vogliono concedere ancora del tempo per conoscersi meglio.

