Ascolti tv sabato 5 luglio: Bianca Guaccero e Nek in replica battono il Mondiale per Club Straordinario risultato negli ascolti tv di ieri sera sabato 5 luglio per Dalla strada al palco in replica, battuto anche il match Real Madrid- Borussia.

Nella serata di ieri, sabato 5 luglio 2025, gli ascolti tv hanno regalato un risultato sorprendente: su Rai1 la replica di "Dalla strada al palco" con Bianca Guaccero e Nek ha conquistato 1.765.000 spettatori pari al 16.5% di share, superando di misura la partita di cartello del Mondiale per Club in onda su Canale5. Il match Real Madrid – Borussia Dortmund, trasmesso dalle 22 a mezzanotte, si è fermato infatti a 1.758.000 spettatori con uno share del 16.4% (nel dettaglio: primo tempo 1.912.000 – 16%, secondo 1.622.000 – 16.9%). Un risultato sorprendente considerato il grande investimento di Mediaset per assicurarsi la competizione, anche se l’assenza di club italiani in queste fasi conclusive potrebbe costare caro in termini di share.

Un successo, quello di Dalla strada al palco, che rafforza lo stupore per l’assenza di Bianca Guaccero dai programmi Rai presentati ai palinsesti ufficiali di Napoli: la showgirl, ancora una volta, dimostra di essere un volto amatissimo dal pubblico. Il risultato straordinario della replica evidenzia come la conduttrice pugliese meriti un posto di primo piano sul piccolo schermo, soprattutto considerando che il ritorno del format (non ancora ufficiale) nei primi mesi del 2026 potrebbe risultare per molti troppo lontano. Molti avrebbero voluto vederla in programma tutto suo.

Diverso il destino per Nek, che secondo le indiscrezioni dovrebbe sbarcare nella giuria di The Voice: un progetto che confermerebbe la popolarità dell’artista, ma al tempo stesso lascia aperto un interrogativo sulla gestione di uno dei programmi più originali degli ultimi anni. La speranza del pubblico è che quando verranno ufficializzati i programmi della prima metà del 2026 il nome di "Dalla strada al palco" possa esserci ancora.

Ascolti Tv sabato 5 luglio, tutti i risultati

Sul fronte degli altri canali, sempre sabato 5 luglio, Rai2 con Nuotando nella follia ha raccolto 647.000 spettatori (5.5%), Italia1 con Windstorm: Ritorno alle origini si è fermata a 538.000 (4.7%), mentre su Rai3 la prima tv del film Stranizza d’amuri, diretto da Beppe Fiorello, ha raggiunto 707.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Il Fuggitivo ha totalizzato 663.000 spettatori (6.2%), La7 con Un marito per Cinzia 496.000 (4.2%). Tv8 con 4 Ristoranti ha registrato 411.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 271.000 (3.1%) nel secondo, mentre sul Nove Faking It – Bugie Criminali ha raccolto 258.000 spettatori (2.2%), 244.000 (3%) e 158.000 (4.6%) nei tre episodi trasmessi in prima e terza serata.

La sfida degli ascolti di ieri sera sabato 5 luglio, dunque, incorona Bianca Guaccero e Nek, protagonisti di un risultato che non solo batte il calcio in prima serata su Canale 5, ma riapre il dibattito sulle scelte Rai e sulle potenzialità di un format che il pubblico continua a premiare con affetto.

